Počasí bude nahrávat požárům až do pátku, varovali meteorologové

Meteorologové již ve středu vydali hned trojici výstrah pro dnešní den. Ve čtvrtek prodloužili platnost výstrahy před nebezpečím požárů až do pátku. Ostatní varování zůstávají beze změny, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Dnes před zvlněnou studenou frontou vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Odpolední teploty budou v Polabí, Poohří, v části jižních Čech a na jižní a střední Moravě vystupovat nad 31 °C.
Meteorologové varovali i před silným větrem na východě Moravy, ve Slezsku a severovýchodě Českomoravské vrchoviny. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 65 kilometrů za hodinu, během večera má vítr slábnout.
"S ohledem na déletrvající období s absencí srážek, vysoké teploty a čerstvý nárazový vítr očekáváme na území Moravy a Slezska zvýšené riziko vzniku a především šíření požárů. Poměrně větrné a suché počasí potrvá v těchto oblastech i během pátku 29. 8., nebezpečí požárů se sníží až v pátek večer, kdy vítr zeslábne a pravděpodobně i zaprší," dodali meteorologové.
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
Počasí , Léto , vítr , Požáry , ČHMÚ
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.
Zdroj: Libor Novák