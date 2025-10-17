Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu

Počasí bude o nadcházejícím víkendu studené. V noci by teploty navíc mohly klesnout i pod bod mrazu, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
Většinou oblačno, zejména v severovýchodní polovině územní místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1000 m srážky sněhové. Během dne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, večer většinou až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý, během dne kromě západní poloviny Čech mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Jasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy, na severovýchodě i nízká oblačnost. Během dne od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při nízké oblačnosti kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.
