Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu

Příští týden se bude nadále ochlazovat. Podle ČHMÚ.cz budou teploty padat zejména v noci, kdy mohou klesnout až pod nulu.
Předpověď na pondělí:
Převážně polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti místy přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě 10 až 13 °C. Slabý severovýchodní vítr do 4 m/s, na východě přechodně mírný 2 až 6 m/s.
Předpověď na úterý:
Převážně polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti místy přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, na většině území přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, na severovýchodě kolem 9 °C. Slabý, přes den přechodně mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na středu:
Polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde ojediněle déšť nebo přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C a četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Převážně polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle, v sobotu místy déšť nebo přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C a četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C.
Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
