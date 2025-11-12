Počasí čeká citelné ochlazení. Blíží se mrazy, místy bude i sněžit

Libor Novák

12. listopadu 2025 7:00

Mrazivé ráno v Praze
Mrazivé ráno v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Zatímco tento týden se denní maxima budou pohybovat až kolem 16 stupňů, příští týden se citelně ochladí. V noci dorazí mrazy, denní maxima klesnou až ke dvěma stupňům a i v nižších polohách může sněžit, uvádí ČHMÚ.cz.

Předpověď na středu:

Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, zpočátku výjimečně i mrznoucí. Ráno ojediněle, zejména na horách, postupně místy i jinde skoro jasno nebo polojasno. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při déletrvající malé oblačnosti až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C, na Šumavě až 10 °C. Slabý, postupně místy, zejména na severu mírný vítr z jižních směrů 3 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Zataženo nízkou oblačností, místy mlhy a ojediněle mrholení. Místy polojasno až skoro jasno, hlavně na horách. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty při nízké oblačnosti kolem 6 °C, jinde 9 až 14 °C, v Pošumaví a ojediněle i jinde kolem 16 °C. Slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 m/s. Na severu a severovýchodě místy vítr mírný 3 až 7 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na pátek:

Polojasno až oblačno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se zejména na Moravě může udržet po celý den. Ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, při malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty při nízké oblačnosti kolem 6 °C, jinde 9 až 14 °C, v Pošumaví a ojediněle i jinde kolem 16 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s. Na severovýchodě mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na sobotu:

Zataženo až oblačno, místy mlhy. Na severu místy déšť. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od pondělí do středy:

Zpočátku zataženo, na většině území déšť. Postupně oblačno až polojasno, na horách místy, jinde ojediněle přeháňky. Na horách a přechodně i níže srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, postupně +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty v pondělí 7 až 12 °C, v dalších dnech 2 až 7 °C.

