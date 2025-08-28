Na začátku září se počasí ještě ponese v letním duchu. Podle ČHMÚ.cz se příští týden dočkáme aspoň zpočátku tropů, pak se ale ochladí.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech až oblačno. Během dne od západu postupně přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na západě kolem 24 °C. Slabý, ve východní polovině mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, se bude odpoledne a večer měnit na západní.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty v úterý 16 až 11 °C, postupně 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, postupně 21 až 26 °C.
Související
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Masivní ruský útok na Kyjev: Nejméně osm mrtvých, desítky zraněných
před 1 hodinou
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
včera
Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA
včera
Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná
včera
Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného
včera
Macronovi se pod rukama sype vláda. Má tři možnosti, jak reagovat
včera
Tajné operace podporující odtržení Grónska od Dánska? Kodaň si předvolala nejvyššího amerického diplomata
včera
Zabití pěti reportérů v Gaze je jeden z nejbrutálnějších pokusů o umlčení novinářů v historii
včera
Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu
včera
Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky
včera
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
včera
Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?
včera
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
včera
Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky
včera
Přední evropští lídři přijeli do Moldavska. Vyslali signál, že země proti Rusku není sama
včera
Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství
včera
Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?
včera
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
včera
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
26. srpna 2025 21:51
Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel
Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý večer sešli na pivu v Malostranské besedě v Praze. Voličům chtějí dát najevo, že případná povolební spolupráce s hnutím ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, nepřipadá v úvahu.
Zdroj: Jan Hrabě