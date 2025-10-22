Počasí přinese do Česka silný vítr

Na Česko se žene silný vítr. Vát bude od čtvrtka až do neděle a podle ČHMÚ.cz bude dosahovat rychlosti až 55 km/h.
Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle i polojasno. Dopoledne na západě Čech, postupně i jinde v Čechách, déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Později večer na západě Čech ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na západě kolem 14 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s bude odpoledne zesilovat ve východní polovině území na čerstvý 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) a později se měnit na jihozápadní až západní a zesilovat i na ostatním území.
V pátek bude zpočátku zataženo až oblačno, zejména ve východní polovině s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne místy i polojasno a přeháňky ojediněle, na horách četnější, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.
V sobotu bude většinou oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V neděli bude oblačno až polojasno a ojediněle, na horách místy přeháňky a nad 1000 m smíšené i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na západě kolem 6 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 m/s místy nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
