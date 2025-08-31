Příští týden se počasí v Česku bude pohybovat pod tropickou hranicí. Podle ČHMÚ.cz ale třicítku teploty nepřekročí.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Večer v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti a později místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, ve východní polovině místy mírný 2 až 6 m/s. Později večer se bude vítr v Čechách měnit na mírný západní.
Předpověď na úterý:
Oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty od 17 °C na západě území po 28 °C na východě. Slabý, místy mírný vítr západních směrů 2 až 5 m/s.
Předpověď na středu:
Oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý, místy přechodně mírný vítr západních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Polojasno až jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, zpočátku až 28 °C.
Související
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
před 1 hodinou
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
před 2 hodinami
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
před 3 hodinami
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
včera
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
včera
Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně
včera
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
včera
Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu
včera
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
včera
Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii
včera
Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři
včera
Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině
včera
Mimořádná zpráva Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády
včera
Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině
včera
"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině
včera
Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj
včera
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
včera
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
včera
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
včera
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.
Zdroj: Libor Novák