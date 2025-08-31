Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme

Libor Novák

31. srpna 2025 7:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Příští týden se počasí v Česku bude pohybovat pod tropickou hranicí. Podle ČHMÚ.cz ale třicítku teploty nepřekročí.

Předpověď na pondělí:

Jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Večer v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti a později místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý jihovýchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, ve východní polovině místy mírný 2 až 6 m/s. Později večer se bude vítr v Čechách měnit na mírný západní.

Předpověď na úterý:

Oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty od 17 °C na západě území po 28 °C na východě. Slabý, místy mírný vítr západních směrů 2 až 5 m/s.

Předpověď na středu:

Oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý, místy přechodně mírný vítr západních směrů 2 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Polojasno až jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, zpočátku až 28 °C.

včera

Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé

Související

Více souvisejících

Počasí Léto

Aktuálně se děje

před 45 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

včera

Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

včera

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.

včera

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

včera

sport

Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.

včera

Kateřina Konečná

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.

včera

včera

Evropská unie

Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině

Evropská unie se blíží k rozhodnutí, které by mohlo umožnit využití zmrazených ruských aktiv pro obnovu Ukrajiny. Evropská komise nyní připravuje plán, jak převést téměř 200 miliard eur do rizikovějších investic, které by přinesly vyšší zisky na pomoc Ukrajině. Tuto možnost má podle webu Politico projednat 27 ministrů zahraničí členských států na neformálním setkání v Kodani.

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.

včera

Prezident Trump

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

včera

včera

včera

Mahmúd Abbás

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

včera

včera

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy