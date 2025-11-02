Počasí příští týden: V noci se už připravme na mrazy

Příští týden se denní maxima budou pohybovat kolem 15 stupňů. V noci ale podle ČHMÚ.cz může už mrznout.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku zpočátku srážky četnější. Nad 1200 m srážky smíšené nebo sněhové. Postupně od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, k večeru místy až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.
Předpověď na úterý:
Jasno až polojasno, přechodně oblačno, zejména na severu území. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Slabý proměnlivý vítr a nebo z jižních směrů do 4 m/s.
Předpověď na středu:
Jasno až polojasno. Zpočátku místy, během dne jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zvětšené oblačnosti kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Slabý, během dne kromě západu Čech mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Jasno až polojasno, později na západě přibývání oblačnosti. Zpočátku místy, během dne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, zejména ve východní polovině území a při zvětšené oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s, na západě Čech a k večeru i jinde slabý proměnlivý vítr.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Oblačno až zataženo, místy, zejména na východě i polojasno. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti až 15 °C.
