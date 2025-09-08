Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku

Ani během příštího víkendu nás už tropy nepotkají. Podle ČHMÚ.cz může pršet a denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů.
Během příštího víkendu nás čeká oblačné až zatažené počasí. Ačkoliv by oproti některým dnům v týdnu nemělo pršet, meteorologové nevylučují, že se místy neobjeví přeháňky nebo občasný déšť
Podle meteorologů také hrozí ojediněle i bouřky, varování před nimi ale nevydali a pravděpodobně tak budou spíše ojedinělé.
Ke konci víkendu dojde k k ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, v závěru období 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 17 až 22 °C.
