Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku

Libor Novák

8. září 2025 7:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Ani během příštího víkendu nás už tropy nepotkají. Podle ČHMÚ.cz může pršet a denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů.

Během příštího víkendu nás čeká oblačné až zatažené počasí. Ačkoliv by oproti některým dnům v týdnu nemělo pršet, meteorologové nevylučují, že se místy neobjeví přeháňky nebo občasný déšť

Podle meteorologů také hrozí ojediněle i bouřky, varování před nimi ale nevydali a pravděpodobně tak budou spíše ojedinělé.

Ke konci víkendu dojde k k ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, v závěru období 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 17 až 22 °C.

včera

Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží

Související

Více souvisejících

Počasí Léto

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Ruská armáda

Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

Prezident Trump

Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce

Prezident USA Donald Trump o víkendu naznačil, že je jeho administrativa připravena přejít k další fázi sankcí proti Rusku. Na otázku reportéra, zda je připraven, Trump krátce odpověděl: „Ano, jsem.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zdůraznil, že je důležité vystupňovat tlak na Moskvu a na „všechny země, které obchodují s Ruskem“.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

včera

včera

Francie, Paříž, ilustrační foto

Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii

Bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle se kdysi ptal, jak lze vládnout zemi s 246 druhy sýrů. O více než 60 let později se zdá, že odpověď zní, že to nejde. Francie se potýká s velkou politickou nestabilitou, jejíž poslední projev přišel v podobě odchodu premiéra Francoise Bayroua. Ten byl v úřadu necelý rok a v pondělí čelí hlasování o důvěře, které s největší pravděpodobností prohraje. Pokud se tak stane, stane se čtvrtým premiérem, který odstoupí za pouhých 20 měsíců.

včera

Škoda Epiq

Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto představila světu svůj nejnovější crossover, Škoda Epiq. Nejdostupnější elektrické auto značky se dosud ukazovalo pouze jako designová studie, nyní se ale Epiq představil v Mnichově po boku dalších koncernových kompaktních crossoverů koncernu Volkswagen. Přestože detaily ohledně výbavy a cen zůstávají tajemstvím, víme, že cena by měla začínat na částce kolem 600 000 Kč. Sériová výroba započne už příští rok.

včera

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu

Během postupu ruských vojsk na Kyjev v únoru 2022 si Oleksandr Dmitriev uvědomil, že má řešení, jak je zastavit. Navrhl, aby se vyhodila do povětří hráz u řeky Irpiň severovýchodně od Kyjeva, a tím se obnovilo dávno vysušené záplavové území. Dmitriev, který se v oblasti před válkou věnoval pořádání offroadových závodů, znal místní terén a byl si jistý, že zaplavení močálů a rašelinišť znemožní pohyb ruské vojenské techniky.

včera

Rusové zasáhli vládní budovu v Kyjevě

Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě

Rusko v neděli v noci podniklo největší letecký útok od začátku války na Ukrajině, při němž poprvé zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Během náletu, který trval 11 hodin, bylo podle ukrajinského letectva nasazeno více než 800 dronů, čtyři balistické a devět křídlatých střel. Většinu z nich se sice podařilo sestřelit, ale 54 dronů a 9 raket zasáhlo cíle po celé Ukrajině. V Kyjevě útoky zasáhly několik obytných budov a zabily nejméně dva lidi, včetně malého dítěte.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?

Během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Donald Trump pochlubil, že během svého druhého prezidentského období urovnal hned šest mezinárodních konfliktů. Podle Bílého domu se stal „prezidentem míru“, za což by si zasloužil Nobelovu cenu míru. Mezi úspěchy, které si Trump připisuje, patří urovnání sporů mezi Indií a Pákistánem, Izraelem a Íránem, Rwandou a Kongem, Arménií a Ázerbájdžánem, Kambodžou a Thajskem, a také Srbskem a Kosovem.

včera

včera

Greta Thunbergová

Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze

Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.

včera

6. září 2025 21:00

6. září 2025 19:44

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?

Nekonvenční téma probírali na své schůzce v Pekingu čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. Mluvili o tom, zda je možné se stát nesmrtelným díky transplantacím orgánů. Podle Putina se mohou lidské orgány opakovaně transplantovat, aby tak člověk „mládl a mládl“ a teoreticky se vyhnul stárnutí na neurčito.

6. září 2025 19:41

Slavia

Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci

Až k bezprecedentnímu kroku vyvrcholil bublající spor mezi fotbalovou Slavií a deníkem Sport, jenž je ve vlastnictví miliardáře a majitele pražské Sparty Daniela Křetínského. Nejnovější vlna v rámci tohoto dlouhodobého sporu vypukla poté, co přišel deník se spekulacemi kolem odchodu Christose Zafeirise ze Slavie do PAOKu Soluň. Na síti X tak v reakci na to přišel slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík s tím, že se klub bude domáhat omluvy ze strany Sportu za to, jakým způsobem o situaci informuje. Všechno nakonec skončilo radikálním krokem – odebráním akreditací novinářům Sportu na domácí zápasy nejen Slavie, ale i klubů Plzně a Ostravy, které se k Pražanům v této věci přidaly a vydaly k tomu společné prohlášení.

6. září 2025 19:39

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška

Podobně jako letos v červnu v domácím prostředí, i tentokrát si čeští fotbalisté poradili s Černou Horou a to i když hráli na stadionu v Podgorici. Výhrou 2:0 navázali Češi na předchozích šest vzájemných zápasů s tímto balkánským soupeřem, které pokaždé dokázali vyhrát. O poslední sedmou páteční výhru se postarali svými přesnými trefami Červ a Černý, přičemž tyto přesné trefy lemovaly zápas, jelikož Červ se trefil už ve 3. minutě a Černý až v šesté minutě závěrečného nastavení. Navzdory aktivnímu vstupu Čechů do utkání tempo z jejich strany postupně upadalo, přestože si i nadále vytvářeli velké množství šancí, které ale nedokázali využít. Ve druhé půli však ale přicházely i chyby při rozehrávce, ale soupeř je naštěstí nepotrestal.

6. září 2025 18:24

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy