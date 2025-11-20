Příští týden už se Česko bude potýkat s rozmary zimy. Podle ČHMÚ.cz mohou noční teploty klesnout až na -9 stupňů.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle, od západu místy sněžení, během dne pod 400 m, v Čechách místy i pod 800 m déšť. Ojediněle srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -9 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v Čechách až +6 °C. Mírný jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Zataženo až oblačno. Zpočátku na většině území, postupně místy déšť nebo přeháňky, od středních poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C.
Související
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 54 minutami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 59 minutami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 2 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
včera
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
včera
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
včera
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
včera
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
včera
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
včera
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
včera
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
včera
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
včera
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
včera
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
včera
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
včera
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
včera
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
včera
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
Ukrajina čelila v noci z úterý na středu další ze smrtících ruských útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil několik obětí, informovala britská BBC. Zelenskyj vyzval spojence, aby dále podpořili ukrajinskou schopnost se bránit.
Zdroj: Lucie Podzimková