Schyluje se ke zřejmě poslední výstraze před vysokými teplotami během letošního léta. Na Moravě a ve Slezsku mají čtvrteční maxima vystoupat nad 31 stupňů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Ve čtvrtek odpoledne mohou teploty zejména na Moravě a ve Slezsku vystoupit nad 31 °C. Zároveň zde během dne přechodně zesílí jižní vítr a v kombinaci s teplým a suchým počasím zde očekáváme zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové v předběžném varování. To by se mělo týkat Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
Předpověď na čtvrtek (00-24):
V noci a ráno jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech většinou oblačno a ojediněle déšť. Během dne od západu přibývání oblačnosti a v Čechách na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až později večer a jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, při malé oblačnosti až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na západě Čech kolem 25 °C. Mírný, na Moravě a ve Slezsku během dne čerstvý jižní až jihovýchodní 5 až 10 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h). V západní polovině Čech zpočátku slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s, odpoledne a večer mírný západní až jihozápadní 2 až 6 m/s.
Související
Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat
Počasí o víkendu: Letní teploty se vrátí, tropy ale už ne
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
před 2 hodinami
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
včera
Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel
včera
Metro na lince C nejezdilo. Policie marně hledala muže v tunelech
včera
Egyptem otřásla tragédie. Utopilo se několik dětí, událost se vyšetřuje
včera
Drama na řece. Muž napadl lidi a zmocnil se lodi, policistům neuprchl
včera
Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady
včera
Dnes je Mezinárodní den psů. Nejvěrnější psí přítel člověka uhynul před 90 lety
včera
Trump si chválí konverzace s Putinem. Nejnověji spolu řešili jaderné zbraně
včera
Miroslav Plzák se narodil před sto lety. Radil skutečně někdy zatloukat při nevěře?
včera
Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat
včera
OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost
včera
Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké
včera
Závody ve zbrojení můžeme prohrát, přiznávají Ukrajinci. Rusko výrazně navyšuje produkci dronů
včera
The Guardian: Útok na novináře nemusel být omyl. Izrael záměrné zabíjí civilisty a záchranáře
včera
Lékař Pavel Jajtner na kandidátce Spolu skončil. Odstoupil po smrti novorozence
včera
Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku
včera
Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti
včera
Tchajwanci se chystají na útok Číny. Sami přitom nevěří, že k němu dojde
včera
Trump přejmenuje Pentagon
Donald Trump naznačuje, že změní název Pentagonu na Ministerstvo války. Prohlásil, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby se chovala také ofenzivně. Trump řekl, že k návratu k dřívějšímu, agresivnějšímu názvu, který nesl Pentagon, dojde pravděpodobně během týdne.
Zdroj: Libor Novák