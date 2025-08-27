Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy

Jan Hrabě

27. srpna 2025 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Schyluje se ke zřejmě poslední výstraze před vysokými teplotami během letošního léta. Na Moravě a ve Slezsku mají čtvrteční maxima vystoupat nad 31 stupňů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

"Ve čtvrtek odpoledne mohou teploty zejména na Moravě a ve Slezsku vystoupit nad 31 °C. Zároveň zde během dne přechodně zesílí jižní vítr a v kombinaci s teplým a suchým počasím zde očekáváme zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové v předběžném varování. To by se mělo týkat Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. 

Předpověď na čtvrtek (00-24):

V noci a ráno jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech většinou oblačno a ojediněle déšť. Během dne od západu přibývání oblačnosti a v Čechách na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky až později večer a jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, při malé oblačnosti až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na západě Čech kolem 25 °C. Mírný, na Moravě a ve Slezsku během dne čerstvý jižní až jihovýchodní 5 až 10 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h). V západní polovině Čech zpočátku slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s, odpoledne a večer mírný západní až jihozápadní 2 až 6 m/s.

Související

Další zprávy