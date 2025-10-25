Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů

Počasí bude i příští týden typicky podzimní bez větších výkyvů. Oproti končícímu týdnu ale denní maxima klesnou, a to místy až na 5 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na pondělí:
Oblačno až zataženo, ojediněle, postupně na většině území déšť nebo přeháňky, nad 900 m, přechodně nad 1200 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C. Mírný, v Čechách místy čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na úterý:
Oblačno až zataženo. Místy déšť nebo přeháňky, zejména na horách a v polohách nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Během dne ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C. Mírný, v Čechách místy čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude večer slábnout.
Předpověď na středu:
Polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při malé oblačnosti a slabém větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý, místy mírný z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Polojasno až oblačno, zejména ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při mírném větru kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 8 °C.
