Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů

Libor Novák

25. října 2025 7:00

Podzimní počasí, ilustrační foto
Podzimní počasí, ilustrační foto Foto: Adam Mráček / INCORP images

Počasí bude i příští týden typicky podzimní bez větších výkyvů. Oproti končícímu týdnu ale denní maxima klesnou, a to místy až na 5 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.

Předpověď na pondělí:

Oblačno až zataženo, ojediněle, postupně na většině území déšť nebo přeháňky, nad 900 m, přechodně nad 1200 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C. Mírný, v Čechách místy čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na úterý:

Oblačno až zataženo. Místy déšť nebo přeháňky, zejména na horách a v polohách nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Během dne ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C. Mírný, v Čechách místy čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude večer slábnout.

Předpověď na středu:

Polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při malé oblačnosti a slabém větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý, místy mírný z jižních směrů 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:

Polojasno až oblačno, zejména ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při mírném větru kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 8 °C.

včera

Větru neporučíme. Počasí bude ovlivňovat i v dalších dnech

Větrný rukáv

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

