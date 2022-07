V Česku dál hrozí silné bouřky, mohou se rozvodnit menší toky

Předchozí bouřková výstraha platila pro východní Čechy, Moravu a Slezsko do dnešních 08:00. "Tato výstraha prodlužuje platnost minulé výstrahy do dnešního večera a zvyšuje stupeň nebezpečí i na velmi silné bouřky pro Vysočinu, část východních Čech, Moravu a Slezsko," uvedl meteorolog Štefan Handžák. Silné bouřky hrozí v Jihočeském kraji.

V bouřkách může za krátkou dobu napršet kolem 50 milimetrů srážek. "V kombinaci s deštěm, do kterého budou bouřky postupně přecházet, může spadnout ojediněle až 70 mm. Ojediněle může docházet k prudkým vzestupům hladin menších toků," doplnil Handžák.

Přívalový déšť může zatopit sklepy a podjezdy, nebezpečí mohou představovat kroupy a blesky a také padající větve stromů polámané nárazovým větrem. Opatrní by podle ČHMÚ měli být řidiči. V místech velmi silných bouřek se malé toky nebo suchá koryta mohou rozvodnit i velmi rychle, hrozí podemletí komunikací. Nárazy větru mohou i vyvracet stromy. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. "Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," uvedl ČHMÚ.

Silné bouřky působící škody zasáhly Česko naposledy v pátek, tehdy také ve východní části území. Tisíce domácností přechodně připravily o dodávky elektřiny, organizátoři museli kvůli počasí dočasně přerušit festival taneční hudby Beats for Love v Ostravě. Vítr místy lámal stromy a strhával části střech, škody byly také po kroupách. Pravděpodobně úder blesku způsobil v pátek před půlnocí požár střechy domu v Třinci-Oldřichovicích na Frýdecko-Místecku.