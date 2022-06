Vedro v pondělí doprovodí silné bouře, na jihu mohou být velmi silné

Hladiny menších toků, zejména na přítocích dolní Vltavy, mohou po intenzívních srážkách stoupnout a místy překročit první povodňový stupeň. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vedro má dnes panovat v celé České republice. V nižších a středních polohách mají teploty podle meteorologů překračovat 31 stupňů, ve středních a severozápadních Čechách se mohou dostat až přes 34 stupňů.

Na Moravě a ve Slezsku tak kvůli teplému a suchému počasí dneškem stouplo riziko vzniku a šíření požárů. Vzhledem k tomu, že meteorologové tam v týdnu nečekají výraznější srážky, jejich upozornění na nebezpečí požárů platí do odvolání. Od středy do pátku navíc bude podle ČHMÚ opět na Moravu a do Slezska proudit velmi teplý vzduch, kdy odpolední teploty překročí 31 stupňů.

Naproti tomu v Čechách se silné bouřky vyskytnou zřejmě i v noci na středu a ve středu přes den. "Prozatím se jedná o předběžné varování, výstraha s konkrétními stupni nebezpečí bude vydána během úterý," doplnil ČHMÚ.