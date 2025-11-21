Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. listopadu 2025 20:51

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku v posledních dnech panuje zimní počasí, ačkoliv meteorologická zima oficiálně začne s prosincem až začátkem přespříštího týdne. Těšit to může zejména milovníky alpského i běžeckého lyžování. Start nové sezóny se blíží. 

Česko čeká zimní víkend, potvrdili meteorologové na sociální síti X. Zejména v Čechách se očekávají mrazivá rána, ale i denní maxima se budou pohybovat kolem nuly. Na některých místech se předpokládá celodenní mráz. 

Dnes ráno ležel sníh ve všech vyšších pohraničních horách. Většinou ale šlo jen o vrstvu několik centimetrů. Na hřebenech Krušných hor, Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš leží nejčastěji mezi 5 a 10 centimetry sněhu.

"Od pátečního rána sněží v Beskydech, kde zatím napadlo až kolem 5 cm nového sněhu a další sníh zde bude padat v následujících hodinách, ale také během víkendu. Sněžení se ale přechodně může dostat i dále do JV poloviny území od Novohradských hor až po Jeseníky," uvedli meteorologové.

Běžkařské stopy zatím upravené nejsou, výjimkou je kolečko s technickým sněhem na stadionu v Bedřichově v Jizerských horách. Aktuální počasí je příznivé pro výrobu technického sněhu, což je v některých lyžařských areálech patrné. Lyžařská sezóna může v některých střediscích začít už příští víkend. 

Lyžařům už se otevřely některé skiareály v rakouských Alpách. Lyžuje se převážně na technickém sněhu, většinou se hlásí mezi 30 a 90 centimetry. 

Počasí Zima ČHMÚ

