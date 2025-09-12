Předpověď počasí na příští týden. Teplotně bude stabilní

V pondělí začne třetí týden meteorologického podzimu, ale teploty budou i nadále příjemné kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi, respektive výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na následující dny.
Nejteplejším dnem příštího pracovního týden bude hned pondělí, kdy maxima dosáhnou až 25 stupňů. V dalších dnech se nejvyšší teploty nedostanou přes 22 °C. Meteorologové zároveň očekávají, že prakticky každý den bude alespoň na některých místech pršet.
Předpověď na pondělí:
Polojasno až jasno. Během dne od západu většinou oblačno, v Čechách místy, na Moravě jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na úterý:
Oblačno až zataženo, v jihovýchodní polovině území déšť, jinde jen ojediněle přeháňky. Během dne od severozápadu ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od středy do pátku:
Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Přechodně zmenšená oblačnost a srážky ojediněle. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C.
Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.
Zdroj: Libor Novák