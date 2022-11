Předpověď počasí: Teploty se v týdnu budou držet lehce nad nulou

Když se svět podívá na Spojené státy, vidí zemi plnou výjimek: léty prověřenou, ale hlučnou demokracii, křižáka v zahraniční politice, vývozce oblíbené hudby i filmů. Existuje však jedna zvláštnost, která fanoušky i kritiky Ameriky stále mate. Ptají se, proč se tam tolik střílí. Jedinou proměnnou, která může vysvětlit velký počet případů hromadné střelby, je astronomický počet zbraní. Napsal to list The New York Times.