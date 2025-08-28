Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. srpna 2025 19:46

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

V Česku dnes vyšplhaly teploty až nad 33 stupňů, konkrétně na několika místech ve středních Čechách a na jižní Moravě. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích, kde bylo 33,6 °C. Teplotní rekordy ale nepadaly, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Teploty dnes nejčastěji vystoupaly na 27 až 32 °C. Nad 31 stupňů bylo v nižších a částečně i středních polohách Čech, Moravy i Slezska. Rekordy ale napadaly. Jedinou výjimkou byly Holenice v Libereckém kraji, kde dnešní nejvyšší teplota 29,2 °C o dvě desetiny stupně překonala původní rekord z roku 2016. 

"Ne všude bylo ale dnes horko. V Karlovarském kraji se od rána vyskytovala frontální oblačnost, proto se zde oteplilo maximálně na 26 °C," upozornili meteorologové.

Hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den výstrahy před vysokými teplotami, silným větrem a nebezpečím vzniku a šíření požárů. Třetí zmíněné varování se prodloužilo do zítra. 

"S ohledem na déletrvající období s absencí srážek, vysoké teploty a čerstvý nárazový vítr očekáváme na území Moravy a Slezska zvýšené riziko vzniku a především šíření požárů. Poměrně větrné a suché počasí potrvá v těchto oblastech i během pátku 29. 8., nebezpečí požárů se sníží až v pátek večer, kdy vítr zeslábne a pravděpodobně i zaprší," uvedli experti.

