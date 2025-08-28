V Česku dnes vyšplhaly teploty až nad 33 stupňů, konkrétně na několika místech ve středních Čechách a na jižní Moravě. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích, kde bylo 33,6 °C. Teplotní rekordy ale nepadaly, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Teploty dnes nejčastěji vystoupaly na 27 až 32 °C. Nad 31 stupňů bylo v nižších a částečně i středních polohách Čech, Moravy i Slezska. Rekordy ale napadaly. Jedinou výjimkou byly Holenice v Libereckém kraji, kde dnešní nejvyšší teplota 29,2 °C o dvě desetiny stupně překonala původní rekord z roku 2016.
"Ne všude bylo ale dnes horko. V Karlovarském kraji se od rána vyskytovala frontální oblačnost, proto se zde oteplilo maximálně na 26 °C," upozornili meteorologové.
Hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den výstrahy před vysokými teplotami, silným větrem a nebezpečím vzniku a šíření požárů. Třetí zmíněné varování se prodloužilo do zítra.
"S ohledem na déletrvající období s absencí srážek, vysoké teploty a čerstvý nárazový vítr očekáváme na území Moravy a Slezska zvýšené riziko vzniku a především šíření požárů. Poměrně větrné a suché počasí potrvá v těchto oblastech i během pátku 29. 8., nebezpečí požárů se sníží až v pátek večer, kdy vítr zeslábne a pravděpodobně i zaprší," uvedli experti.
Související
Počasí bude nahrávat požárům až do pátku, varovali meteorologové
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord
před 1 hodinou
Vláda schválila další antibyrokratický balíček. Rozhodla o dalším daru pro Ukrajinu
před 1 hodinou
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
před 2 hodinami
Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev
před 3 hodinami
Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml
před 4 hodinami
BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd
před 5 hodinami
Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme
před 6 hodinami
OBRAZEM: "Nabízíme lidem alternativu k vládě, která je zklamala." Starostové zahájili ostrou fázi kampaně
před 7 hodinami
Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii
před 8 hodinami
Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová
před 8 hodinami
Krize se vyostřuje. Trumpův muž označil konflikt na Ukrajině za Módiho válku
před 8 hodinami
Počasí bude nahrávat požárům až do pátku, varovali meteorologové
před 9 hodinami
Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince
před 10 hodinami
Kreml otočil. Zamítl rozmístění evropských mírových jednotek na Ukrajině
před 10 hodinami
Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny
před 11 hodinami
Masivní ruský útok na Kyjev: Nejméně osm mrtvých, desítky zraněných
před 13 hodinami
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
včera
Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA
včera
Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná
včera
Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného
Téměř třetinu pacientů, kteří byli v roce 2024 ošetřeni v nemocnicích organizace Lékaři bez hranic (MSF) v Gaze kvůli zraněním, tvořily děti mladší 15 let. Tyto údaje, které pocházejí ze šesti zdravotnických zařízení podporovaných MSF v jižní a střední části Pásma Gazy, zveřejnil respektovaný lékařský časopis The Lancet.
Zdroj: Libor Novák