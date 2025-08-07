Letní počasí, na jaké jsme byli zvyklí z posledních let, se pomalu, ale jistě vrací. A setrvat by v Česku mělo i v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V příštím týdnu se má přes střední Evropu přesouvat k východu další tlaková výše, takže počasí zůstane podobné jako v předchozích dnech. Maxima se budou pohybovat kolem 30 stupňů či dokonce lehce nad touto hranicí. Pršet by mělo jen přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Většinou ale bude jasno až polojasno.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C. Slabý, místy mírný severní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Jasno až polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, postupně až 33 °C.
Související
Počasí: Tropy se vrátí ještě tento týden. Každý den teploty porostou
Jak se změní tepoty v příštích letech? To, co dnes máme za extrémní vedra, bude brzy chladné počasí
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Trump se příští týden možná setká s Putinem
před 1 hodinou
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
včera
Zemřel známý americký rockový zpěvák David Roach
včera
Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?
včera
Trump mluví o velkém pokroku v jednáních s Kremlem. Volal Zelenskému
včera
K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí
včera
Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála
včera
Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?
včera
Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu
včera
Trumpova administrativa ruší Muskovo kontroverzní nařízení. Nikdo nevěděl, co s ním dělat
včera
Putin jednal tři hodiny s Witkoffem o ukončení války na Ukrajině
včera
Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat
včera
Proč je Trump tak nevyzpytatelný? Server odhalil tajemství jeho komunikace
včera
Litva žádá NATO o pomoc. Na obranu před ruskými drony chce i experimentální zbraně
včera
Trumpův vyslanec Witkoff dorazil do Moskvy, sešel se s Putinem
včera
Důkaz, že je v Pásmu Gazy hladomor, máme před očima. Tvrdě ovlivní i budoucí generace
včera
Bitvu u Hradce Králové překonala až druhá světová. Na českém území se roku 1866 bilo téměř půl milionu vojáků
včera
Pět případů za rok. Dětská obrna byla na pokraji vymýcení, proč se to dodnes nepovedlo?
včera
Čínský převrat: Pokuty za příliš mnoho dětí jsou minulostí. Dnes za ně úřady naopak platí
včera
Kennedy Jr. podlehl hoaxům. Zrušil v USA vývoj mRNA vakcín
Ministerstvo zdravotnictví (HHS) v USA se rozhodlo zrušit financování ve výši 500 milionů dolarů (376 milionů liber) na vývoj mRNA vakcín, které měly čelit virům, jako je chřipka a Covid-19. Tento krok ovlivní 22 projektů, které vedou přední farmaceutické společnosti, včetně Pfizeru a Moderny, zaměřených na vakcíny proti ptačí chřipce a dalším virům, uvedl HHS.
Zdroj: Libor Novák