První předpověď počasí na příští týden. Léto se vrátí

Po relativně chladnějším víkendu, který právě začíná, se má v Česku znovu oteplit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. Maximální teploty se opět dostanou až k třicítce.
Meteorologové čekají od pondělí stabilní a víceméně slunečné počasí beze srážek, kdy teploty postupně porostou. Už v úterý se mohou maxima dostat nad letních 25 °C. Rána ale budou chladná, teploty mají přes noc klesat pod 10 °C, zejména v údolích.
Nejteplejším dnem příštího týdne bude pravděpodobně čtvrtek, kdy se nejvyšší teploty dostanou výjimečně i do blízkosti 30 °C. "Směrem k dalšímu víkendu se začne mírně ochlazovat (není ještě zcela jisté načasování) a objeví se i nějaký ten déšť. To ale ještě upřesníme," dodali meteorologové.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.
Předpověď na úterý:
Jasno až polojasno, přechodně místy až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, v údolích až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně severozápadní až západní vítr do 4 m/s.
Předpověď na středu:
Polojasno, od jihozápadu přibývání oblačnosti a postupně zejména v Čechách místy přeháňky a ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Slabý proměnlivý vítr, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Místy přeháňky nebo občasný déšť. Místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, postupně od západu ochlazování na 19 až 24 °C, na východě až 27 °C.
