Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Libor Novák

23. března 2026 10:44

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

Generální tajemník OSN António Guterres v reakci na tato data prohlásil, že planeta Země je tlačena za své limity a všechny klíčové klimatické indikátory „blikají červeně“. Ve svém videoproslovu opětovně vyzval světové lídry k urychlenému odklonu od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie. Podle něj je tento krok nezbytný nejen pro klimatickou bezpečnost, ale také pro stabilitu národní a energetickou.

Statistiky mluví jasně: posledních 11 let bylo zároveň 11 nejteplejšími roky v historii měření, která sahá až do roku 1850. V roce 2025 dosáhla průměrná globální teplota vzduchu přibližně 1,43 °C nad úrovní předindustriální éry. Přestože byl loňský rok o něco chladnější než rekordní rok 2024, a to díky dočasnému ochlazujícímu efektu jevu La Niña, stále se zařadil mezi tři nejteplejší roky v historii.

Vědci nyní s obavami sledují Pacifik, kde se očekává nástup přirozeného oteplovacího cyklu známého jako El Niño. Předpovědi naznačují, že by se tento jev mohl zformovat v druhé polovině roku 2026. Pokud se tak stane, v kombinaci s dlouhodobým trendem oteplování způsobeným člověkem by rok 2027 mohl přinést další absolutní teplotní rekordy, které otřesou globálními statistikami.

Klíčovým pojmem zprávy je „energetická nerovnováha“, která je považována za nejkomplexnější měřítko změny klimatu. Tato nahromaděná energie nezůstává pouze v atmosféře, ale více než 90 % z ní pohlcují světové oceány. Teplo uložené v horních dvou kilometrech oceánské vody dosáhlo v loňském roce nového maxima, přičemž tempo oteplování se za poslední dvě desetiletí více než zdvojnásobilo ve srovnání s koncem 20. století.

Důsledky tohoto ohřívání jsou patrné po celém světě. Ledovcové štíty a horské ledovce zažily v období 2024/25 jeden z pěti nejhorších let z hlediska úbytku hmoty. Mořský led u obou pólů se po většinu roku 2025 pohyboval na rekordních nebo téměř rekordních minimech. Tyto změny mají přímý vliv na zvyšování hladiny moří a intenzitu ničivých bouří, které ohrožují pobřežní oblasti.

Extrémní projevy počasí se stávají novou normou. Jihozápad Spojených států se v současné době potýká s rekordně brzkou vlnou veder, kdy teploty na mnoha místech přesahují 40 °C, což je o 10 až 15 stupňů více, než je průměr pro toto období. Odborníci ze skupiny World Weather Attribution uvádějí, že taková intenzita veder by byla bez vlivu klimatických změn způsobených lidskou činností prakticky nemožná.

Kromě fyzických škod na infrastruktuře a ekosystémech napomáhá rostoucí teplota také šíření nebezpečných chorob, jako je například horečka dengue. Profesorka Celeste Saulo, generální tajemnice WMO, varovala, že lidské aktivity stále více narušují přirozenou rovnováhu přírody a s následky těchto zásahů se budou muset potýkat stovky až tisíce příštích generací.

Vědecká obec se shoduje, že oteplování sice probíhá v rámci dlouhodobých predikcí, ale jeho tempo se v posledním desetiletí viditelně zrychluje. Jediným způsobem, jak zmírnit dopady energetické nerovnováhy, je radikální snížení koncentrace CO2 v ovzduší, což vyžaduje okamžitou globální spolupráci na transformaci energetiky.

10. února 2026 13:49

Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti

Evropský parlament

Politico: EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí kvůli riziku úniku informací do Ruska

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Ilustrační foto

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Atletika, ilustrační fotografie.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Policie ČR

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

Volby, ilustrační fotografie.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě

Někteří zahraniční vojáci se v uplynulých dnech stáhli z Iráku. Příslušníky odvolaly například armády České republiky a Polska. Důvodem je současná komplikovaná bezpečnostní situace na Blízkém východě. 

