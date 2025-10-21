Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. října 2025 15:19

Počasí
Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Do Česka pro první polovinu tohoto týdne dorazil teplejší podzim, ale počasí nevydrží stabilní až do konce. Meteorologové očekávají změnu, která nastane ještě před víkendem. To se o několik stupňů ochladí, zesílí také vítr. 

Předělem bude čtvrteční den, kdy přes Česko přejde studená fronta spojená s hlubokou tlakovou níží nad severozápadní a severní Evropou. Zatímco před ní bude do Česka vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu, za ní k nám začne proudit chladný vzduch od západu až severozápadu.

Od čtvrtečního odpoledne také značně zesílí vítr, až do konce týdne, včetně víkendu, bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. 

Teplá epizoda vyvrcholí ve čtvrtek, kdy odpolední maxima na některých místech dosáhnou až 19 °C, takže budou o dva stupně vyšší než o den dříve. Následně se ochladí. Páteční a víkendové nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 12 až 13 °C. 

Předpověď na středu:

Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, na Českomoravské vrchovině místy mlhy. Místy déšť nebo mrholení, na Moravě a ve Slezsku přechodně srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při uklidnění větru ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 12 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle i polojasno. Dopoledne na západě Čech, postupně i jinde v Čechách, déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Později večer na západě Čech ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na západě kolem 14 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s bude odpoledne zesilovat ve východní polovině území na čerstvý 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) a později se měnit na jihozápadní až západní a zesilovat i na ostatním území.

Předpověď na pátek:

Zpočátku zataženo až oblačno, zejména ve východní polovině s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne místy i polojasno a přeháňky ojediněle, na horách četnější, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.

Předpověď na sobotu:

Většinou oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na neděli:

Oblačno až polojasno a ojediněle, na horách místy přeháňky a nad 1000 m smíšené i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na západě kolem 6 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 m/s místy nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Počasí Podzim vítr ČHMÚ

