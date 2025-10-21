Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď

Do Česka pro první polovinu tohoto týdne dorazil teplejší podzim, ale počasí nevydrží stabilní až do konce. Meteorologové očekávají změnu, která nastane ještě před víkendem. To se o několik stupňů ochladí, zesílí také vítr.
Předělem bude čtvrteční den, kdy přes Česko přejde studená fronta spojená s hlubokou tlakovou níží nad severozápadní a severní Evropou. Zatímco před ní bude do Česka vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu, za ní k nám začne proudit chladný vzduch od západu až severozápadu.
Od čtvrtečního odpoledne také značně zesílí vítr, až do konce týdne, včetně víkendu, bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
Teplá epizoda vyvrcholí ve čtvrtek, kdy odpolední maxima na některých místech dosáhnou až 19 °C, takže budou o dva stupně vyšší než o den dříve. Následně se ochladí. Páteční a víkendové nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 12 až 13 °C.
Předpověď na středu:
Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, na Českomoravské vrchovině místy mlhy. Místy déšť nebo mrholení, na Moravě a ve Slezsku přechodně srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při uklidnění větru ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při déletrvající mlze kolem 12 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle i polojasno. Dopoledne na západě Čech, postupně i jinde v Čechách, déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až večer. Později večer na západě Čech ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na západě kolem 14 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s bude odpoledne zesilovat ve východní polovině území na čerstvý 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) a později se měnit na jihozápadní až západní a zesilovat i na ostatním území.
Předpověď na pátek:
Zpočátku zataženo až oblačno, zejména ve východní polovině s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne místy i polojasno a přeháňky ojediněle, na horách četnější, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.
Předpověď na sobotu:
Většinou oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na neděli:
Oblačno až polojasno a ojediněle, na horách místy přeháňky a nad 1000 m smíšené i sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na západě kolem 6 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 m/s místy nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
