Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí

Horko se vrátilo do Česka. Potvrzují to i meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kteří již pro dnešní den vydali výstrahu před vysokými teplotami. Rovnou také avizovali, že o víkendu bude situace obdobná.
Vedro začne být nejprve na jižní Moravě, kde už dnes překonají odpolední maxima hranici 31 stupňů. Příslušná výstraha vstoupí v platnost v pátek v poledne. V sobotu dosáhnou nejvyšší teploty hodnot přesahujících 31 °C v nižších polohách Čech, Moravy a Slezska.
Meteorologové očekávají, že varování bude nutné prodloužit i na druhý víkendový den. "Teploty nad 31 °C se pravděpodobně vyskytnou na Moravě (zejména jižní a střední) i v neděli 10. 8," uvedl ústav na sociální síti X.
Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidem se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Zdroj: Libor Novák