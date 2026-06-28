Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 12:09

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Česko zažívá nejteplejší den v historii, ale již dnes se může počasí na některých místech projevit i jinak než vedrem. Meteorologové v neděli územně upravili varování před velmi vysokými a extrémními teplotami a přidali varování před bouřkami, které hrozí v neděli i v pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry. 

Nedělní odpolední teploty se podle varování dostanou na 35 až 40 °C, přičemž není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 °C. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C tak budou dosaženy na většině území. Velmi vysoké teploty přes 34 °C jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a v podhůřích. 

"V pondělí bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31 °C, velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách," uvedli meteorologové. 

Už dnes odpoledne a večer hrozí v západní polovině Čech bouřky, které budou ojediněle i silné. Doprovázet je mají nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, srážkové úhrny kolem 30 milimetrů a kroupy o velikosti do dvou centimetrů.

"V pondělí čekáme bouřek více, nejprve od západu v Čechách, kde budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 20 a 25 m/s (70 až 90 km/h), přívalovým deštěm i kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny, a kroupami i přes 2 cm. Na Moravu a do Slezska dorazí později, bude jich méně a budou mít projevy podobné těm nedělním," varovali meteorologové.

Do odvolání je vyhlášena smogová situace v Ústeckém kraji, kde hodnoty koncentrací troposférického ozónu překračují prahové hodnoty (180 μg/m³). Nadále je platná výstraha před nebezpečím požárů. 

"Silné bouřky se na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý. Na Moravě a ve Slezsku navíc očekáváme ještě vysoké teploty přes 31 °C," dodali meteorologové. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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