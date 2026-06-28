Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ

Česko zažívá nejteplejší den v historii, ale již dnes se může počasí na některých místech projevit i jinak než vedrem. Meteorologové v neděli územně upravili varování před velmi vysokými a extrémními teplotami a přidali varování před bouřkami, které hrozí v neděli i v pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry.
Nedělní odpolední teploty se podle varování dostanou na 35 až 40 °C, přičemž není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 °C. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C tak budou dosaženy na většině území. Velmi vysoké teploty přes 34 °C jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a v podhůřích.
"V pondělí bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31 °C, velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách," uvedli meteorologové.
Už dnes odpoledne a večer hrozí v západní polovině Čech bouřky, které budou ojediněle i silné. Doprovázet je mají nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, srážkové úhrny kolem 30 milimetrů a kroupy o velikosti do dvou centimetrů.
"V pondělí čekáme bouřek více, nejprve od západu v Čechách, kde budou až velmi silné a projeví se nárazy větru mezi 20 a 25 m/s (70 až 90 km/h), přívalovým deštěm i kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i vyššími úhrny, a kroupami i přes 2 cm. Na Moravu a do Slezska dorazí později, bude jich méně a budou mít projevy podobné těm nedělním," varovali meteorologové.
Do odvolání je vyhlášena smogová situace v Ústeckém kraji, kde hodnoty koncentrací troposférického ozónu překračují prahové hodnoty (180 μg/m³). Nadále je platná výstraha před nebezpečím požárů.
"Silné bouřky se na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý. Na Moravě a ve Slezsku navíc očekáváme ještě vysoké teploty přes 31 °C," dodali meteorologové.
Související
Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ
před 1 hodinou
V Kongu se již potvrdilo přes 1200 případů eboly. Přibývá ale i uzdravených
před 2 hodinami
Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří
před 3 hodinami
Přelomový krok britského krále. Karel III. jako první odhalil daňové přiznání
před 4 hodinami
Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší
včera
Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou
včera
Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo
včera
Zásilkovna od července zavádí novinku. Jde o podávání zásilek
včera
Obchody během svátků v červenci. Další řetězec odhalil, zda bude fungovat
včera
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
včera
Čapek nebo Hrabal. Měli špatné vysvědčení, přesto se zapsali do dějin
včera
Školní podzimní prázdniny se mohou změnit. TOP 09 navrhuje fixních pět dnů
včera
Česko zná termín příštích voleb. Prezident Pavel ho stanovil na říjen
včera
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
včera
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
včera
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
včera
Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým
včera
Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko
včera
Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti
včera
Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce
Jak lépe zvládnout extrémní víkendové teploty? Jaké dopady očekávat a co dodržovat? Meteorologové již v pátek vydali seznam doporučení, kterými bude dobré se během volných dnů řídit. Připomeňme, že není vyloučeno, že padne absolutní český teplotní rekord.
Zdroj: Jan Hrabě