Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. září 2025 18:10

Zvláštní zachycení deště
Zvláštní zachycení deště Foto: Adam Mráček / INCORP images

Česko v posledních dnech zaznamenalo srážky prakticky na celém území, ovšem jejich rozložení a intenzita se výrazně lišily. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Někde spadlo jen několik milimetrů deště, jinde napršelo až sto milimetrů. 

Nejvíce srážek připadlo na Moravu a malou část východních Čech, kde se úhrny pohybovaly mezi 20 až 50 milimetry. V pásu od Hodonína po Karvinou napršelo místy až sto milimetrů, uvedl ústav na sociální síti X. 

Jinde byla situace odlišná. Na západě Čech se úhrny pohybovaly nejčastěji do 5 milimetrů, pás od Šumavy po Krkonoše měl úhrny mezi 5 až 15 milimetry. Výjimkou bylo několik míst na Šumavě s úhrny až 20 milimetrů.

Srážky se ani moc neprojevily na tuzemských řekách. "Vzhledem k tomu, že před začátkem této srážkové epizody byla krajina velmi málo nasycená vodou, byla reakce vodních toků na srážky jen malá a reagovaly hlavně malé toky. Zaznamenané SPA máme jen na Stružce v Rychvaldě, kde byl krátkodobě překročen 2. SPA," informovali meteorologové.

Příčinou výraznějších srážkových úhrnů bylo vlnící se frontální rozhraní nad střední Evropou, kdy přes Česko přecházely jednotlivé frontální vlny. Poměrně dobře se tak dařilo bouřkám, které měly většinou poměrně rychlý postup, ale šly jedna za druhou. 

Podle předpovědi se v příštím týdnu s podobným počasím nepočítá. "V následujících dnech podobně vysoké úhrny již neočekáváme," dodali meteorologové. 

před 6 hodinami

V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky

