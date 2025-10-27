Dětem dnes sice pokračují pětidenní podzimní prázdniny, ale počasí bude místy spíše zimní. Navzdory tomu, že je teprve konec října. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může na horách napadnout až 20 centimetrů sněhu.
"Přes den v polohách nad 900 m může napadnout v Krkonoších 5 až 15 cm, na Šumavě až 20 cm mokrého a těžkého sněhu," stojí v doprovodném komentáři meteorologa k předpovědi na webu ústavu.
I na začátku nového týdne bude v Česku nadále větrno, vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Odpolední maxima dosáhnou nanejvýše 10 stupňů, v nejvyšších polohách se teploty nemusí dostat nad nulu.
Předpověď na pondělí:
Postupně od západu přibývání oblačnosti a k ránu na západě a jihozápadě s deštěm, nad 700 m sněžení. Přes den zataženo až oblačno, od západu déšť nebo přeháňky, nad 800 m, přechodně nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Na horách i trvalejší srážky. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V noci na jihovýchodě většinou jen mírný vítr 2 až 6 m/s.
Související
Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
před 1 hodinou
Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí
včera
Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka
včera
Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky
včera
Až na výjimky zavřeno. Na nákupy během svátečního úterý zapomeňte
včera
Bubnoval s Mišíkem či Ledeckým. Hudebníkovi Skalovi dají sbohem ve středu
včera
Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě
včera
Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová
včera
EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu
včera
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
včera
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
včera
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
včera
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
včera
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
včera
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
včera
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
včera
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
včera
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
včera
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
včera
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
Počasí během příštího víkendu příjemně překvapí. Přestože bude začínat listopad, nejvyšší teploty mají dosahovat poměrně vysokých hodnot. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě