Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. října 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Dětem dnes sice pokračují pětidenní podzimní prázdniny, ale počasí bude místy spíše zimní. Navzdory tomu, že je teprve konec října. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může na horách napadnout až 20 centimetrů sněhu. 

"Přes den v polohách nad 900 m může napadnout v Krkonoších 5 až 15 cm, na Šumavě až 20 cm mokrého a těžkého sněhu," stojí v doprovodném komentáři meteorologa k předpovědi na webu ústavu. 

I na začátku nového týdne bude v Česku nadále větrno, vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Odpolední maxima dosáhnou nanejvýše 10 stupňů, v nejvyšších polohách se teploty nemusí dostat nad nulu. 

Předpověď na pondělí:

Postupně od západu přibývání oblačnosti a k ránu na západě a jihozápadě s deštěm, nad 700 m sněžení. Přes den zataženo až oblačno, od západu déšť nebo přeháňky, nad 800 m, přechodně nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Na horách i trvalejší srážky. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V noci na jihovýchodě většinou jen mírný vítr 2 až 6 m/s.

včera

Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů

Související

Více souvisejících

Počasí Zima ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

před 1 hodinou

včera

včera

Ilustrační foto

Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

včera

včera

včera

včera

včera

EU

EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu

Evropská unie se ráda chlubí svými úspěchy, od jednotného nabíjecího standardu USB-C přes zrušení roamingu až po ochranu osobních údajů. To všechno jsou regulace, které mají skutečný dopad a zjednodušují každodenní život valné většiny Evropanů. Jenže s rostoucí byrokracií se Unie čím dál častěji zabývá maličkostmi, zatímco ve skutečně důležitých otázkách, konkrétně energetice, obraně či bezpečnosti, selhává. A právě tam, kde by měla být rozhodná, působí bezmocně.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že pro zbytek kvalifikace na MS 2026 svěří českou fotbalovou reprezentaci dosavadnímu asistentovi Jaroslavu Köstlovi. Jak známo, po nevýrazných výkonech a výsledcích posledních zápasů a především pak po poslední prohře na Faerských ostrovech (1:2) u mužstva skončil hlavní kouč Ivan Hašek a společně s ním i další z asistentů Jaroslav Veselý. Na Strahově nyní počítají s variantou, že po tomto kvalifikačním cyklu budou chtít přivést do Česka zahraničního trenéra. Mezi možnými kandidáty by mělo být i velké jméno v podobě Němce Jürgena Klinsmanna.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden

Počasí během příštího víkendu příjemně překvapí. Přestože bude začínat listopad, nejvyšší teploty mají dosahovat poměrně vysokých hodnot. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy