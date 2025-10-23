Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.
Meteorologové zmínili, že některá média v posledních dnech informovala o tzv. bombogenezi či bombové cyklóně, přičemž v několika případech došlo k nesprávnému užití termínu.
Experti vysvětlili, že tlakové níže se během vývoje mohou prohlubovat. V takovém případě v jejich centrální části klesá tlak. "Někdy tak intenzivně, že se jedná o tzv. rapidní cyklogenezi, kdy během 24 hodin klesne tlak o 24 hPa nebo i více. V takovém případě vzrůstá výrazně i tlakový gradient a tlaková níže pak přináší i velmi silné nárazy větru a silné srážky," uvedli.
Vzápětí zdůraznili, že během podzimu nejsou rapidně se prohlubující tlakové níže v Atlantiku a západní Evropě ničím obzvlášť výjimečným. "Jedna taková výrazná tlaková níže se prohloubí během čtvrtka v oblasti průlivu La Manche," podotkli.
Ve středu však ještě nebylo jasné, jak rapidní bude vývoj tlakové níže. Počasí v Česku by však měla ovlivnit jen okrajově, konkrétně zesílením větru během dnešního a zítřejšího dne. V nárazech by nicméně jeho rychlost neměla přesáhnout 70 kilometrů za hodinu. Vyšší může být na horách.
A kde se vzalo slovo bombogeneze? "Tento výraz je analogický rapidní cyklogenezi. U nás se ale příliš nepoužívá a jedná se o výraz, který se používá hlavně v USA. Co je ale zásadní. Tento termín označuje meteorologický proces a jev a nikoli konkrétní název tlakové níže," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák