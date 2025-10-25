Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu

Větrné počasí, které trápí Česko v posledních dnech, nepoleví ani během posledního říjnového víkendu. Naopak, pro neděli byla vydána výstraha před silným větrem v Čechách. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). c
Podle meteorologů hrozí, že vítr bude místy v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Výstraha bude platit v neděli od 10 do 18 hodin a týká se Prahy, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje a částí Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského kraje a Vysočiny.
Vítr může poškodit stromy a lesní porosty či způsobit menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi či komplikace v dopravě. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidel.
Doporučuje se také zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky. Na horách by turisté měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.
Zdroj: Libor Novák