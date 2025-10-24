Větru neporučíme. Počasí bude ovlivňovat i v dalších dnech

24. října 2025 7:00

Větrný rukáv
V Česku ve čtvrtek vyvrcholil příliv teplého vzduchu, dorazil ale také silný vítr. Vliv na počasí bude mít i v několika následujících dnech. Už by ale neměl dosahovat také rychlosti, aby bylo nutné před ním varovat. 

Minulostí už je sice výstraha před silným větrem o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, která ve čtvrtek platila pro části Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje, ale větrné počasí bude v Česku panovat i zbytek tohoto týdne. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle meteorologů bude i dnes na celém území a o víkendu zejména v Čechách dosahovat vítr v nárazech rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Podobně silný může být i v úvodu příštího týdne.

Předpověď na pátek:

Zataženo až oblačno, ráno a večer místy zmenšená oblačnost. Ojediněle, během dne místy přeháňky, na východě zpočátku doznívající déšť. Na horách srážky četnější a zejména na Šumavě nad 1000 m smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C, na jihu Moravy až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Mírný, během dne většinou čerstvý vítr ze západních směrů 5 až 9 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude později odpoledne částečně slábnout.

Předpověď na sobotu:

Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Místy přeháňky nebo déšť, zejména na horách a nad 1200 m srážky i smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne v Čechách až čerstvý 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, přechodně i zmenšená oblačnost. Místy přeháňky, zejména na horách a v Čechách nad 1000 m i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na západě Čech 6 až 9 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne zejména v Čechách přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí vítr ČHMÚ

