Víkendové počasí bude na léto chladnější. Ráno padnou teploty místy až k nule

Léto je sice stále ještě v plném proudu, ale nadcházející víkend přinese počasí, které je na probíhající roční období spíše chladnější. Nejvyšší teploty se dostanou jen lehce přes dvacítku, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už dnes začal nad Česko proudit chladnější vzduch od severozápadu. V sobotu se ale očekává další ochlazení, které se ještě více projeví v neděli, uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Předpověď na sobotu slibuje velkou oblačnost, zejména ráno a dopoledne. Odpoledne a večer bude přibývat lokálních přeháněk, na většině území ale nezaprší. "Večer srážky postupně ustanou a začne i ubývat oblačnost. Kromě větší oblačnosti bude zítra během dne i trochu více foukat. Teploty vystoupí na 17 °C až 21 °C," sdělili meteorologové.
Nedělní ráno má být velmi chladné, ranní minima mohou spadnout až na pět stupňů nad nulou. "Zejména v Čechách v údolích při uklidnění větru ale mohou teploty klesat i níže, dokonce až ke 3 °C. Výjimečně se mohou objevit v údolí i mlhy, pravděpodobně hlavně v oblastech, kde se vyskytnou v sobotu výraznější přeháňky a bude po celou noc jasno," podotkli experti.
Neděle bude většinou slunečná, oblačnosti může přibýt odpoledne a k večeru. Maxima dosáhnou 22 °C.
