Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat

V září začne nejprve meteorologický a následně i astronomický podzim. Léto se každopádně chýlí ke konci, což vyplývá i z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty totiž budou týden od týdne pozvolna klesat.
Co se týká teplot, bylo počasí v posledních čtyřech týdnech jako na houpačce. Hodnoty se pohybovaly z podprůměru do nadprůměru a zase zpátky. Tento a následující tři týdny mají být teplotně i srážkově průměrné.
Meteorologové očekávají, že nejteplejším obdobím předpovědi bude probíhající týden, tedy ten poslední srpnový. Teploty se budou pohybovat na průměrných a nadprůměrných hodnot.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot se budou zvolna snižovat z 12 °C v prvním týdnu (25.-31.8.) na 8 °C ve čtvrtém týdnu předpovědi (15.-21.9.). Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (25.-31.8.) kolem 24 °C, v druhém týdnu (1.-7.9.) kolem 22 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (8.-21.9.) kolem 19 °C," uvedl ústav.
Po srážkově nadprůměrném týdnu na přelomu července a srpna následovaly tři výrazně podprůměrné týdny. Poměrně deštivý má být začátek září. "Srážkově by nejvíce srážek mělo spadnout v druhém týdnu předpovědi (1.-7.9.) - na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot," dodali meteorologové.
