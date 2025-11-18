Výhled počasí do poloviny prosince. Vývoj bude kopírovat očekávání

Meteorologové vidí v nejnovějším dlouhodobém výhledu až do poloviny prosince. Vývoj počasí v Česku by se neměl vymykat očekáváním. Předpokládá se další pokles teplot, takže sněžit by mohlo i v nižších polohách. 

Po teplotně normálním minulém týdnu bude následovat období do 14. prosince, které bude jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Probíhající týden má být podle expertů podprůměrný.

"Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem -1 °C, nejchladněji bude ve středu a v sobotu až kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty budou většinou kolem 3 °C nad bodem mrazu, o následujícím víkendu jen kolem 1 °C," uvedli meteorologové.

V dalších třech týdnech se očekávají hodnoty na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C.

V uplynulém týdnu spadlo v celém Česku minimum srážek. Nadcházející období má být srážkově průměrné až slabě nadprůměrné, tvrdí hydrometeorologický ústav. 

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ve druhém týdnu období až 15 mm. Srážky se budou vyskytovat postupně více na horách, jinde jen ojediněle. Většinou i v nižších polohách budou sněhové, přechodně smíšené a četnější ve druhém týdnu období," dodali odborníci. 

