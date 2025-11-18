Meteorologové vidí v nejnovějším dlouhodobém výhledu až do poloviny prosince. Vývoj počasí v Česku by se neměl vymykat očekáváním. Předpokládá se další pokles teplot, takže sněžit by mohlo i v nižších polohách.
Po teplotně normálním minulém týdnu bude následovat období do 14. prosince, které bude jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Probíhající týden má být podle expertů podprůměrný.
"Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem -1 °C, nejchladněji bude ve středu a v sobotu až kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty budou většinou kolem 3 °C nad bodem mrazu, o následujícím víkendu jen kolem 1 °C," uvedli meteorologové.
V dalších třech týdnech se očekávají hodnoty na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C.
V uplynulém týdnu spadlo v celém Česku minimum srážek. Nadcházející období má být srážkově průměrné až slabě nadprůměrné, tvrdí hydrometeorologický ústav.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ve druhém týdnu období až 15 mm. Srážky se budou vyskytovat postupně více na horách, jinde jen ojediněle. Většinou i v nižších polohách budou sněhové, přechodně smíšené a četnější ve druhém týdnu období," dodali odborníci.
Související
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
Aktuálně se děje
před 12 minutami
RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu
před 1 hodinou
Výhled počasí do poloviny prosince. Vývoj bude kopírovat očekávání
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval
včera
Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady
včera
Jedině Babiš. ANO nehodlá měnit nominaci na premiéra, potvrdil Havlíček
včera
U dětí prince Williama mobil nenajdete. Kvůli problému s internetem
včera
Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí
včera
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
včera
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
včera
Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům
včera
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
včera
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu
včera
Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace
včera
Fiala vyzval k péči o křehké hodnoty 17. listopadu. Česko má obří potenciál, řekl Rakušan
včera
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
včera
Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil
včera
Pavel neslevuje z požadavků. ANO může požádat o jiného kandidáta na premiéra
včera
Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem
včera
Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať
včera
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí ráno dostavil na Národní třídu, kde si lidé budou po celý den připomínat události vedoucí k pádu komunistického režimu na konci roku 1989.
Zdroj: Jan Hrabě