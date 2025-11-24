Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den

V Česku by i poslední listopadový víkend mohl přinést podobné počasí, jaké jsme pocítili v uplynulých dvou volných dnech. V noci má mrznout a ani přes den se teploty nemusí dostat nad nulu, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že během nadcházejícího víkendu bude většinou zataženo či oblačno. Srážek by ale moc být nemělo, ojediněle může mrholit či slabě sněžit. Za sluncem budou lidé muset na hory. Noční minima klesnou až na -7 °C. Denní maxima vystoupají nanejvýše na čtyři stupně nad nulou.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Zataženo až oblačno, místy mlhy, ojediněle mrholení nebo slabé sněžení. Ojediněle polojasno, zejména na horách. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C, při malé oblačnosti kolem 4 °.
