Rozhovor | CBD se prosazuje i v Česku. Není návykové a je legální, zdůrazňuje Nosálková jeho pozitiva

CBD není v tuzemských končinách úplně neznámým pojmem, přesto věřím, že se s ním řada lidí dodnes nesetkala, nebo má jen základní informace. Můžete tedy prosím popsat podrobněji, co vlastně CBD je?

CBD neboli Kanabidiol je jeden z mnoha kanabinoidů, tedy látek, které se nacházejí v rostlině konopí. CBD má vliv na náš endokanabinoidní systém, který je tvořen dvěma buněčnými receptory CB1 a CB2. Tyto receptory se nacházejí na povrchu jednotlivých buněk a ovlivňují různé biologické procesy. Oba receptory reagují na CBD a v těle vyvolávají zdraví prospěšné účinky, které jsou potvrzeny mnoha studiemi.

Endokanabinoidní systém ovlivňuje vše od nálady, paměti, motorických funkcí přes fungování imunitního systému, rozmnožování, růst kostí až po vnímání bolesti, chuť na jídlo či spánek. Hlavním úkolem endokanabinoidního systému je udržování homeostáze v organismu. CBD pomáhá v případě narušení této balance rovnováhu navrátit.

K čemu se CBD používá?

Léčebný potenciál CBD je velmi široký. Studie potvrzují, že CBD pomáhá tlumit obtíže u řady nevyléčitelných či obtížně léčitelných chorob. CBD zmírňuje chronické a akutní bolesti (jako je bolest hlavy, bolest zad, menstruační bolesti), snižuje chronickou bolest nervů, pomáhá s akné či s příznaky lupénky, zmírňuje úzkosti a deprese.

V mém okolí jsem se například setkal s lidmi, kteří CBD kapky užívali před spaním. Předpokládám tedy, že jsou známé jeho uklidňující účinky?

Ano, jedním z mnoha účinků CBD je, že podporuje relaxaci a pomáhá navodit spánek. A to tím, že působí na receptory mozku, které regulují náladu a sociální chování, snižují úzkost a depresi.

CBD kapky jsou jednou z forem podání kanabidiolu. Obvykle se aplikují několikrát za den, protože jejich účinnost trvá průměrně kolem 5 hodin. V případě aplikace náplasti Sleep, please California Farms je doba účinnosti a postupného uvolňování účinných látek do krevního oběhu až 12 hodin. Kromě účinného CBD obsahuje hydrogelová náplast magnesium a GABA, které spánku také napomáhají.

Je CBD návykové?

Fyzická ani psychická závislost při užívání CBD nevzniká, narozdíl od řady běžně používaných léků na tlumení bolesti a úzkostných stavů, které návykové mohou být.

CBD má poměrně blízko k THC, což evokuje návykovou a především zákonem zakázanou marihuanu. Jaký je mezi CBD a THC rozdíl a jak na CBD pohlíží české zákony?

CBD i THC jsou součástí početné skupiny kanabinoidů, které se nacházejí v konopí. CBD se od THC liší ve čtyřech atomech a díky tomuto rozdílu působí v těle úplně jinak nežli THC. CBD není psychoaktivní, nemá vážné vedlejší účinky (může mít minimální při interakci s dalšími léky) a je v České republice legální, THC nikoliv. Zákonnou výjimkou je tzv. technické konopí, které nesmí obsahovat více než 1% THC.

Setkal jsem se s názorem, že CBD je tak trochu na hranici legality, protože je pro českou legislativu relativně obtížné jej uchopit. Jak na to pohlížíte, případně jak je k látce přistupováno v zahraničí?

Možná z toho důvodu, že CBD je některými házeno do jednoho pytle s THC, které je nelegální. Je potřeba obě látky rozlišovat, přestože pochází ze stejné rostliny. CBD je zcela legální, a to v celé Evropské unii. V březnu 2021 legalizovalo CBD i sousední Slovensko jako poslední země EU.

Problematikou CBD se relativně nedávno zabývala například i OSN, WHO nebo Soudní dvůr Evropské unie. Z jejich výsledků vyplývá, že látka by za určitých okolností neměla podléhat mezinárodním kontrolám, načež ale členské státy uvedly, že v řadě z nich se tak ani neděje. Jak to tedy je s přeshraničním dovozem?

V zákoně č. 167/1998 Sb. o návykových látkách je řešen prodej technického konopí (tedy s obsahem THC pod 1%), jeho dovoz, skladování a zpracování. Technické konopí smíte podle paragrafu č.5 tohoto zákona volně kupovat, skladovat a dále zpracovávat.

Import produktů, které obsahující čisté CBD nepodléhá žádným zákonným ani byrokratickým požadavkům.

Soudní dvůr EU seznal, že by vnitrostátní soudy měly posoudit dostupné vědecké údaje, aby se ujistily, zda u CBD existují zdravotní rizika. Prokázalo se něco takového?

Již v roce 2018 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) zprávu o CBD, kde v závěru uvádí: „CBD je obecně dobře tolerováno s dobrým bezpečnostním profilem.“ Tato zpráva byla impulzem pro vládní regulační orgány na celém světě k úpravě zákonů, které se týkají využívání CBD – jeho legálnost a dostupnost je ve většině částí moderního světa.

Přesto, že má CBD vynikající bezpečnostní profil, stále existuje určitý potenciál pro vedlejší účinky. Vedlejší účinky CBD bývají velmi mírné a nejčastěji pocházejí z vysokých dávek CBD či kombinování CBD s jinými léky.

Existují skupiny lidí, kteří by ho užívat neměli?

Je jen velmi málo případů, kdy by se CBD doplňkům mělo úplně vyhýbat. CBD se doporučuje neužívat těhotným a kojícím ženám či ženám, které se pokoušejí otěhotnět. Lidem, kteří trpí nízkým krevním tlakem, CBD by ho mohlo ještě více snížit.

Pokud užíváte léky na předpis, tak je důležité se vždy před užitím CBD poradit se svým ošetřujícím lékařem. Některé léky mohou s CBD interagovat. Pozor by si měly dát také osoby, které měly alergickou reakci na konopné produkty.

Jak je to například s lidmi, kteří mají psychické potíže? Měli by případné užívání CBD s někým konzultovat?

V případě, že se jedná o psychické potíže, kde je nutná medikace, tak je nezbytné se opět obrátit na ošetřujícího lékaře.

V rozsudku se také uvádí, že syntetický CBD má totožné vlastnosti jako přírodní CBD (konkrétně: „z legálně vypěstovaných rostlin konopí, které byly použity jako celek, včetně listů a květů“), a může tedy být použit jako jeho náhrada. Jaký je mezi syntetickým a přírodním CBD rozdíl?

Syntetické CBD je CBD, které nepochází z technického konopí nebo marihuany a bylo vyrobeno v laboratorním prostředí. Přírodní CBD se získává pouze z rostlin. Extrakce čistého CBD (CBD izolát) z konopí vyžaduje několik kroků, v případě výroby CBD v laboratoři takové kroky nejsou nutné. Jsou příznivci i odpůrci obou variant získání CBD.

Příznivci syntetického CBD poukazují na to, že syntetické CBD bude vždy čistší než přírodní CBD. Odpůrci upozorňují, že syntetické CBD nemusí mít stejné účinky jako přírodní CBD, protože se vyrábí a konzumuje izolovaně od všech ostatních látek, které se v konopí nacházejí. Dle některých studií mohou mít další kanabinoidy vliv na lepší potenciální účinnost CBD.

V případě syntetického CBD jeho příznivci prezentují lepší cenu, kdy výroba CBD v laboratoři může být při velkých výrobních nákladech levnější a proces získání CBD efektivnější. Odpůrci na oplátku komunikují všechny ekologické výhody pěstování konopí.

V Česku je v těchto dnech opět vyvíjena iniciativa (Charta 420), která by měla vést k legalizaci, resp. dekriminalizaci konopí a s tím spojený vznik regulovaného trhu. Víte o tom a co na ni případně říkáte? Mohlo by se takové přenastavení pravidel nějak dotknout i produktů s CBD?

Myslím si, že se legalizace konopí stane v následujících letech tématem v mnoha dalších zemí, nejen u nás. V Evropě je konopí dekriminalizováno v Nizozemsku a v Portugalsku, Kanada legalizovala konopí čtyři roky zpět, v USA je plně legální již v 18 státech.

Určitě by se rozšířila nabídka produktů, které by obsahovaly vyšší procentuální podíl THC, nežli je v současné době povolené 1 %. Nicméně si nemyslím, že by dekriminalizace konopí znamenala konec produktů s čistým CBD.