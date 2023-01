ROZHOVOR | Pavel by cestou přes Polsko a Slovensko na Ukrajinu poslal silný vzkaz Rusku. Politolog Broul pro EZ rozebírá úspěch nového prezidenta

Jste spokojen s výsledkem letošních voleb prezidenta republiky?

Jsem spokojený, protože vyhrál kandidát, který má výrazný potenciál skutečně usmiřovat jednotlivé názorové skupiny a nastolovat zdravý, tj. konstruktivní společenský dialog.

Petr Pavel má oproti Andreji Babišovi i díky své povaze nesrovnatelně vyšší potenciál uklidnit volbami a krizemi silně rozjitřenou společenskou atmosféru. Jsem rád, že vyhrál kandidát, který, jak soudím z jeho dosavadního vyjadřování, rozumí smyslu české ústavnosti a má před ní respekt a pokoru.

Volební účast byla nebývale vysoká. Čím si myslíte, že to je?

Vysoká volební účast je obecně spíše vítána jako něco žádoucího, přitom nemusí nutně značit nějaký pozitivní trend, naopak. Volební účast se v českých prezidentských volbách v průběhu času nezvyšovala díky rostoucímu zájmu o splnění občanské povinnosti, ale zejména kvůli obavě z narušení ústavního pořádku a čím dál více bezpečnosti republiky.

Už volby v roce 2018 byly referendem o pokračování nebo ukončení stavu ohýbání české ústavy a potenciálním ohrožení státní integrity. Letos byla tato obava, a tedy i volební účast, posílena silně polarizujícím Babišovým výkonem politiky, jeho agresivní a lživou kampaní a potenciálním ohrožením zahraničně-bezpečnostních vztahů.

Co v obecné rovině očekáváte od Petra Pavla?

Obecně uklidnění a narovnání společenské diskuze. Zdravou aktivitu, ale ne přehnaný aktivismus. Prezident Pavel se jistě bude snažit nově nastavit rámec výkonu svého úřadu, přičemž bude ctít pravidla daná mu ústavou. Očekávám pokoru, respekt a návrat lidskosti do úřadu prezidenta republiky – a to skutečně není málo.

Andrej Babiš při debatě v České televizi avizoval, že by v případě útoku na Polsko nebo Pobaltí české vojáky na pomoc neposlal. V reakci na to Petr Pavel oznámil, že jeho případná první zahraniční cesta povede oproti slovenské tradici do Polska. Co si o tom myslíte?

Cesta do Polska nenahrazuje cestu na Slovensko, tu již jako svou první zahraniční misi prezident Pavel avizoval. Právě tak jako cestu na Ukrajinu. Cesta do Polska má nahradit „tradiční“ druhou cestu k našemu západnímu sousedovi, tedy do Německa.

Nicméně již se objevují nápady, že by se první cesta mohla uskutečnit přes Slovensko a Polsko na Ukrajinu, spolu se slovenskou prezidentkou Čaputovou a polským prezidentem Dudou. A druhá zahraniční cesta by pak vedla do Německa. Jednalo by se o symbolicky velmi silný vzkaz Rusku. První zahraniční cesta v takové podobě by byla ze zahraničně-bezpečnostního hlediska zcela pochopitelná.

Dokáže Petr Pavel napravit naši reputaci v zahraničí? Přeci jen jsme se stávali už jen kvůli prezidentu Zemanovi terčem časté kritiky

Uvidíme, nicméně prezident Pavel má díky svému dosavadnímu působení v pozici náčelníka Generálního štábu Armády ČR nebo předsedy vojenského výboru NATO velký potenciál naší zahraniční reputaci napravit.

Také už od jeho volebního vítězství zaznamenáváme pozvánky od významných zahraničních státníků a prezident Pavel již bilaterálně komunikuje se strategickými partnery, např. s prezidentem Zelenským, předsedkyní Evropské komise von der Leyen nebo tchajwanskou prezidentkou Jing-wen.

Pomohou nám také Pavlovy zkušenosti z nejvyšších struktur NATO? Je to člověk, který by dokázal vyjednávat o míru s Ruskem lépe, než právě poslanec Babiš, který se chlubil svými kontakty a plánem na mírovou konferenci?

Poslanec Babiš měl až neuvěřitelně naivní představy a smýšlení o vojenské, resp. mírové diplomacii. Také se do nich ve své kampani až trapně zamotal. Prezident Pavel má v této oblasti nepochybně mnohem větší zkušenosti.

V Česku nalezneme velmi málo lidí, kteří mají tak dobrý přehled a praktické zkušenosti v oblasti vojenské a mírové diplomacie jako je Petr Pavel. S Ruskem by s velkou pravděpodobností dokázal vyjednávat lépe než Andrej Babiš, jakékoliv takové mírové vyjednávání je ale stále hudbou budoucnosti.

Měl by se Andrej Babiš veřejnosti zpovídat ze svých klamných výroků během kampaně mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb?

Tuto otázku musí posoudit příslušné orgány. Kampaň již byla velkou spoustou odborníků odsouzená jako neakceptovatelná, jdoucí daleko za hranu etických norem. Zbytek si Andrej Babiš zřejmě bude muset vyřídit se svým svědomím, nespokojenými členy ANO a voliči, kteří mu kvůli jeho kampani odmítli dát v druhém kole hlas.

Je ale třeba zároveň pracovat na zkultivování politické kultury a komunikace. V tom vidím další potenciál prezidentství Petra Pavla. Bude mít výrazný prostor k nastavení seriózní, slušné komunikace, která může výrazně zkvalitnit politickou kulturu v Česku.

Zajímal by mě váš názor na to, se kterými zeměmi mimo Evropskou unii a NATO bychom měli nejvíce pěstovat své vztahy.

Určitě se čtyřmi partnerskými zeměmi Indo-pacifického regionu: s Austrálií, Novým Zélandem, Japonskem a Jižní Koreou. Je nutné posilovat vztahy v celém Indo-pacifiku, soustředit se na aktivní diplomacii s Indií, jejíž reprezentace nyní pomáhá Rusku obcházet euroatlantický sankční režim. A ačkoliv se nejedná o suverénní stát, je třeba nadále budovat vztahy s Tchaj-wanem.

Určitě musíme zachovat a pěstovat dobré vztahy s Izraelem a okolními zeměmi, které uzavírají s Izraelem partnerství. Ukrajina je a bude našim blízkým partnerem v mnoha oblastech. A nesmíme zapomenout ani na státy Střední a Jižní Ameriky, např. Brazílii či Kolumbii. Při tom všem ale musíme dbát na bezpečnostní a lidskoprávní agendu.