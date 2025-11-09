Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.
Na co přesně byl do českých fotbalových struktur tento mezi rozhodčími věhlasný zahraniční odborník? Měl by mít na starost ty české muže s píšťalkou, kterým se v posledních letech nedaří dostat se na mezinárodní scénu tak, aby se propracovali k pískání v evropských soutěžích.
Jedním z úkolů Clos Gómeze bude také nastavení tříleté koncepce pro oblast řízení rozhodčích. Proto tak bude tento třiapadesátiletý sudí v úzké spolupráci se šéfem české Komise rozhodčích Liborem Kovaříkem.
„Prioritou bude vzdělávání rozhodčích,“ přibližuje pak anonymní zdroj serveru infotbal.cz, co bude pro španělského odborníka hlavním úkolem.
Jak pak také infotbal.cz připomíná, náklady spojené s příchodem Španěla do českého fotbalu bude hradit Evropská fotbalová unie UEFA. Mimochodem, nebude to první takový odborník, který v oblasti sudích pomůže českému fotbalu. V minulosti Polák Michal Listkiewicz pro změnu přímo českým rozhodčím šéfoval.
Co se týče osobnosti Carlose Close Gómeze, tak ten svou bohatou rozhodcovskou kariéru začal již v roce 1988 poté, co do fotbalu přešel z futsalu, v němž rok působil. Až v roce 2006 si však připsal debut ve španělské La Lize, v níž nakonec několikrát pískal největší zápasy mezi Barcelonou a Realem Madrid a o tři roky později se pak dostal na listinu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Přestože rozhodoval nejeden mezinárodní zápas, ty největší ve své kariéře ani tak nepískal. Poté, co oslavil 45. narozeniny, odešel v roce 2017 do důchodu.
V něm se ale rozhodcovskému řemeslu věnoval i nadále, ovšem z jiného úhlu. Právě Clos Gómez byl styčným důstojníkem pro zavádění videosystému VAR do španělského fotbalu a v současnosti spolupracuje jak s FIFA, tak UEFA. Platí tak za velkého odborníka v oblasti zavádění moderních rozhodcovských technologií a ve vzdělávání rozhodčích.
Související
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
před 1 hodinou
Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala
před 1 hodinou
Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez
před 2 hodinami
Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule
před 3 hodinami
Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov
před 4 hodinami
"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu
před 5 hodinami
Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard
před 5 hodinami
O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky
před 6 hodinami
Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc
před 7 hodinami
Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění
před 7 hodinami
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
před 8 hodinami
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
před 9 hodinami
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
před 10 hodinami
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
včera
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
včera
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
včera
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
včera
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
včera
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
včera
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
Exprezident Miloš Zeman se po středeční operaci ohlásil svým příznivcům z jedné z pražských nemocnic. Zákrok byl podle jeho slov i díky skvělému lékařskému týmu úspěšný. Zeman se zároveň vyjádřil k jedné z událostí na politické scéně.
Zdroj: Jan Hrabě