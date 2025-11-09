Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

David Holub

9. listopadu 2025 15:59

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

Na co přesně byl do českých fotbalových struktur tento mezi rozhodčími věhlasný zahraniční odborník? Měl by mít na starost ty české muže s píšťalkou, kterým se v posledních letech nedaří dostat se na mezinárodní scénu tak, aby se propracovali k pískání v evropských soutěžích. 

Jedním z úkolů Clos Gómeze bude také nastavení tříleté koncepce pro oblast řízení rozhodčích. Proto tak bude tento třiapadesátiletý sudí v úzké spolupráci se šéfem české Komise rozhodčích Liborem Kovaříkem.

„Prioritou bude vzdělávání rozhodčích,“ přibližuje pak anonymní zdroj serveru infotbal.cz, co bude pro španělského odborníka hlavním úkolem. 

Jak pak také infotbal.cz připomíná, náklady spojené s příchodem Španěla do českého fotbalu bude hradit Evropská fotbalová unie UEFA. Mimochodem, nebude to první takový odborník, který v oblasti sudích pomůže českému fotbalu. V minulosti Polák Michal Listkiewicz pro změnu přímo českým rozhodčím šéfoval.

Co se týče osobnosti Carlose Close Gómeze, tak ten svou bohatou rozhodcovskou kariéru začal již v roce 1988 poté, co do fotbalu přešel z futsalu, v němž rok působil. Až v roce 2006 si však připsal debut ve španělské La Lize, v níž nakonec několikrát pískal největší zápasy mezi Barcelonou a Realem Madrid a o tři roky později se pak dostal na listinu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Přestože rozhodoval nejeden mezinárodní zápas, ty největší ve své kariéře ani tak nepískal. Poté, co oslavil 45. narozeniny, odešel v roce 2017 do důchodu.

V něm se ale rozhodcovskému řemeslu věnoval i nadále, ovšem z jiného úhlu. Právě Clos Gómez byl styčným důstojníkem pro zavádění videosystému VAR do španělského fotbalu a v současnosti spolupracuje jak s FIFA, tak UEFA. Platí tak za velkého odborníka v oblasti zavádění moderních rozhodcovských technologií a ve vzdělávání rozhodčích.

před 7 hodinami

Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.
Pavel Nedvěd

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.

Více souvisejících

Fotbal FAČR

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

před 2 hodinami

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

před 3 hodinami

Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Uprchlíci z Ukrajiny se registrují v Česku

Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Nová data Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzují, že pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je nejen humanitárním, ale i ekonomicky přínosným krokem. Za třetí čtvrtletí letošního roku dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Tolik kýženou Nobelovu cenu míru americký prezident Donald Trump letos nedostal, přestože on sám pro to od svého znovuzvolení do úřadu dělal, co mohl – jak sám říkal, ukončil již šest válek. Nemusí to však znamenat, že by snad v tomto roce žádnou cenu za své mírové úsilí ještě nemohl dostat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se totiž rozhodla vytvořit nové ocenění s názvem Cena míru FIFA a není vyloučeno, že by se jejím prvním držitelem mohla stát současná americká hlava státu. Jestli tomu tak opravdu bude, to se svět dozví 5. prosince.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

včera

včera

včera

včera

Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi

Exprezident Miloš Zeman se po středeční operaci ohlásil svým příznivcům z jedné z pražských nemocnic. Zákrok byl podle jeho slov i díky skvělému lékařskému týmu úspěšný. Zeman se zároveň vyjádřil k jedné z událostí na politické scéně.  

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy