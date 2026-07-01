Chmurný návrat fotbalistů do Prahy. Krejčí přednesl svůj pohled na český fotbal

David Holub

1. července 2026 19:27

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V sobotu přiletěli čeští fotbalisté ze zámoří do Prahy poté, co skončili na letošním fotbalovém světovém šampionátu už po třech zápasech ve skupině, v nichž získali pouhý jeden bod. Jejich výkon ve srovnání se světem vzbudil u fanoušků značnou a pochopitelnou vlnu nevole, kterou vnímali i samotní hráči, což dal po příletu najevo nejvíce kapitán Ladislav Krejčí. Ten si neobvykle stoupl před novináře a začal předčítat své myšlenky a postřehy z české účasti na světovém šampionátu ze svého notesu. Jeho projev byl už ale jako obvykle upřímný a emotivní.

„Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás, velké privilegium i čest naši zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo. Zažívám ho z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být. Neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy,“ začal číst své prohlášení Krejčí poté, co ho obklíčili novináři, kterých bylo na pražském letišti víc než fanoušků čekajících na autogram. „Nikdy není pozdě, proto věřím, že úspěch v podobě dostání se na MS může být tím zlomovým bodem. Přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničích lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech. A budou moci sdílet své myšlení, přenášet ho mezi sebou a učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu,“ pokračoval Krejčí, který tak otevřeně popisoval to, co český fotbal zjistil v nastaveném zrcadle zvaném mistrovství světa.

Právě na této vrcholné fotbalové akci se Češi představili poprvé po 20 letech a i když už samotná účast na turnaji byla nesporným úspěchem, byla tato skutečnost přebita a smáznuta oním výkonem, který česká reprezentace na MS předvedla. Po prohře 1:2 s Koreou, remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou a prohře 0:3 s Mexikem skončila ve své skupině A na posledním místě s jedním bodem.

„A my budeme moci být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí, ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost, my žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit svůj maximální potenciál. To jsme nedokázali a to je zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. To vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je správná cesta,“ nebral si pak servítky nad stavem českého fotbalu Krejčí, jenž se stal kapitánem národního týmu po nástupu trenéra Miroslava Koubka a tímto svým projevem tak dal jasně najevo, že mu na budoucnosti českého fotbalu záleží. „To, proč tohle všechno píšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, že mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsem celou kariéru náročný v první řadě na sebe, pak ale i na ostatní kolem,“ řekl konkrétně.

„Protože jsem si vědom, čeho všeho jsme schopni a co vše můžeme dokázat, naše charakterové rysy jak jednotlivců, tak i skupiny jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterém se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, že budeme kopat kolem sebe. Nebo v roli tvůrce, že si každý v sobě uvědomíme, co můžeme změnit,“ zakončil Krejčí svoji emotivní zprávu o stavu českého fotbalu.

Zatímco fotbalové fanoušky si po většinu tímto svým projevem získal, u fotbalových funkcionářů mající na starost českou fotbalovou reprezentaci pochopení pro zatím nenašel. Třeba manažer reprezentace Pavel Nedvěd se nechal slyšet: „Hráči by měli hrát, ostatní věci by měli řešit jiní.“

Nedvěd se pak vyjádřil i k tomu, jak si vedl Miroslav Koubek jako trenér, jakkoli on sám bere výsledek českého týmu na turnaji za osobní neúspěch. „Trenér si vedl dobře, na turnaji hledal optimální sestavu,“ řekl konkrétně Nedvěd pro ČT sport, přestože toto vyjádření samo osobě zní zvláštně.

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda pak mluvil o tom, že i přes momentální zklamání je potřeba hodnotit výsledek českého týmu na MS s odstupem po analýze. Je tak otázkou, zda apel kapitána Ladislava Krejčího padne na úrodnou půdu. Český fotbal by to však potřeboval jako sůl.

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