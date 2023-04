Evropské ligy chtějí od UEFA více peněz pro týmy nehrající poháry. Fousek se vyslovil proti Superlize

Zvýšení příspěvku pak vítá i šéf české Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda, protože by na něm mohly vydělat i české kluby. Šéf českého fotbalu Petr Fousek pak varuje před případnou Superligou, kterou má za umělý projekt, jenž může zničit evropský fotbal v současné podobě.

Připomeňme, že od sezóny 2024/25 se bude hrát nejprestižnější evropská klubová soutěž Liga mistrů jiným systémem, než je tomu doposud. Už nepůjde o systém s osmi skupinami po čtyřech, na skupinovou fázi mohou fotbaloví fanoušci zapomenout. Bude se hrát tabulkově se 36 účastníky, přičemž o tom, kdo se soutěže zúčastní, budou rozhodovat kolektivní výsledky zemí z předešlého ročníku. Tabulka pak bude rozdělena tak, že každý z týmů bude hrát ve své sféře deset zápasů.

Vzhledem k této změně herního modelu by tak do kasy UEFA mělo přitéct nově až 4,8 miliardy eur (v přepočtu 113 miliard korun) oproti dosavadním 3,6 miliardám eur (85 miliard korun). Nebylo proto překvapením, že sdružení European Leagues žádá unii o navýšení solidárních plateb a to konkrétně ze současných čtyř na deset procent.

"Dojde k rozšíření počtu účastníků Ligy mistrů a tím i ke zvýšení finančních prostředků, které z ní bude UEFA generovat. Diskuze se vede o to, aby se solidární příspěvek zvýšil z té nadhodnoty, která teď bude vznikat. V reáliích české nejvyšší soutěže by to znamenalo, že kluby neúčastnící se evropských soutěží by dostaly za sezonu o několik set tisíc eur více. To už jsou pro ně signifikantní peníze. To je pro nás jako menší nebo středně velkou ligu důležité," uvedl k doporučení navýšit solidární příspěvek Dušan Svoboda.

Dalším z témat byla uzavřená Superliga pro nejbohatší fotbalové velkokluby, která přišla na svět před dvěma lety, ale prakticky záhy po značné kritice ze strany veřejnosti rychle skončila. Nicméně ani v těchto dnech ve fotbalovém zákulisí neutichají touhy po jejím zavedení. Podle šéfa LFA Svobody by to byl konec fotbalu, jak ho dosud fanoušci znají.

"Fotbal je nejdynamičtěji se rozvíjející sport na světě právě i díky tomu, že je nastaven ve schématu, v jakém je. Silné a bohaté ligy a kluby přinášejí hodnotu a o část z ní jsou připraveny se podělit. Se vznikem superligy by došlo k narušení tohoto formátu. Řeknu to možná trochu nadsazeně, ale byl by to začátek konce rozvoje fotbalu, jak ho známe. V Čechách máme dva silné sporty - fotbal a hokej. Můžeme vidět, co se stane v okamžiku, že máme jednu ligu, která je mimo struktury. Víme, jak to vypadá s uvolňováním hráčů z NHL pro potřeby národních mužstev. Kdyby se superliga spustila, mám obavy, že by k něčemu podobnému mohlo dojít i ve fotbale. Doufám, že se nám všem společně podaří hodnoty, na kterých evropský fotbal vznikl, ubránit," řekl k Superlize své stanovisko Svoboda.

K tématu se vyjádřil i samotný šéf českého fotbalu Petr Fousek, jenž byl nedávno zvolen do výkonného výboru UEFA. I on je zásadně proti vzniku uzavřené evropské soutěže. "Superliga je umělý projekt, který je orientovaný jenom na byznysový výnos. Založením superligy by fotbal přišel o to, co činí jedinečným současný pyramidální systém, který je orientovaný i sportovně-společensky. Ten se budoval spoustu let," řekl konkrétně Fousek k projektu založenému v roce 2021, který ale nyní podporují pouze Real Madrid, Barcelona a Juventus. "Jsme přesvědčení, že současný model UEFA je vybroušený nejen po sportovní stránce. Má postupy, sestupy, návaznost na mezinárodní soutěže, myslí na trenéry, rozhodčí, mládež. Propojuje UEFA s národními svazy, důležitý je solidární systém dělení financí. Domníváme se, že založením superligy by se systém oslabil. Souvislosti jsou mnohem širší, dotklo by se to všech profesí, které ve fotbale působí," pokračoval dále Fousek.

Ten připomíná, že vznik Superligy by měl dopad nejen na tuzemský klubový, ale i na reprezentační fotbal. "U nás si pořád řada lidí myslí, že jsme jen středně velký svaz, a tak se nás to netýká. To je ale omyl, české kluby by si už nezahrály nejlepší evropské soutěže. A dopadlo by to i na národní tým. Zástupci superligy jednali o podpoře i se Spartou, Slavií a Plzní. Jak jsem s kluby ale mluvil, stojí všichni na naší straně. Mají k tomu spoustu důvodů, o kterých jsem už mluvil. Kromě toho dojde podle finančního výhledu UEFA na další roky k dalším navýšením, což naše kluby samozřejmě také zajímá," prozradil Fousek.

Proti Superlize je mimo jiné i šéf španělského fotbalu Javier Tabes, který patřil k hlasitým kritikům této soutěže už od jejího založení před dvěma lety. „Musíme myslet na všechny, nejen na elitní kluby. I UEFA dělá chyby, je to ale jediná instituce, která může hrozbu superligy odvrátit. Tím jsem si jistý,“ nechal se slyšet španělský funkcionář, jenž je přesvědčen, že vedle peněz by fotbalové velkokluby rády převzaly i moc.

Co se týče sdružení European Leagues, to se setkává pravidelně jednou za dva roky a jejím členem je právě i česká Ligová fotbalová asociace. Konkrétně toto spojení platí od roku 2018. "LFA je poměrně mladá organizace. Tohle byla první významná akce, kterou jsme hostili. Jsem rád, že jsme mohli pozvat zástupce z 31 zemí a mohli jim představit naši ligu, jak je u nás fotbal organizovaný. FAČR bude organizovat finále Evropské konferenční ligy. Myslím, že po organizační stránce jsme poměrně zdatní. Jak jsem slyšel reakci kolegů, tak všichni byli spokojeni,“ zakončil Svoboda.