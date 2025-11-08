Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

David Holub

8. listopadu 2025 12:31

Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd Foto: Cook Communications

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.

Podle novináře časopisu Hattrick Luďka Mádla měl Nedvěd přinést na výbor následující dvě jména: Turka Fetiha Terima, se kterým se Nedvěd zná ze svého minulého působení v Al Shababu a Němce Jürgena Klinsmanna, o němž už se mluvilo v předešlých dnech. "Nejostřeji Terima odmítal Adolf Šádek. Poukazoval přitom na trenérův věk (72 let) i na jeho předpokládané finanční požadavky, které by FAČR nedokázala pokrýt," prozradil Mádl na svém účtu na sociální síti X.

Tyto výtky měl mít plzeňský generální ředitel i přesto, že měl být právě on součástí skupiny, v níž figuroval i Nedvěd a Zdeněk Grygera, která měla představovat ostatním členům výboru tureckou cestu v rámci hledání nového trenéra národního týmu. Bývalý kouč Galatasaraye Istanbul a AC Milán se ale s největší pravděpodobností trenérem Čechů nejspíš nestane.

Už dříve FAČR uvedla, že lovení v zahraničních vodách je nyní pro ni prioritou a že závěr kvalifikace na MS ponechá na překlenovacím trenérovi Jaroslavu Köstlovi. Tomu by mohli během nadcházejícího listopadového srazu, v němž se Češi utkají se San Marinem a Gibraltarem, bývalí reprezentanti Jan Rezek a Jaroslav Plašil. Alespoň tak o tom informuje novinář Mádl.

Co se týče Rezka, tak ten působí jako jeden z asistentů Zdeňka Frťaly v Teplicích, Plašil je aktuálně poradce ve francouzském klubu Lège Cap-Ferret.

Podle Trundy to musí být trenér, který bude vyhovovat finančním požadavků. A nejen to bude hrát při výběru roli

Jak v těchto dnech uvedl šéf českého fotbalu David Trunda, jednání o novém trenérovi reprezentace probíhají. Nechtěl však žádná případná jména komentovat. „Jednání probíhají. Pavel Nedvěd vytvořil širší list kandidátů, který se nám zúžil, a pokračujeme v jednáních a hledání správného trenéra. Variant je víc, ta se zahraničním koučem je preferovaná,“ řekl konkrétně Trunda a pokračoval: „Dohodli jsme se i s Pavlem Nedvědem, že nebudeme komentovat žádná jména. Myslím, že by to nebylo správné. V médiích padají různá jména, některá jsou nepravdivá. Chceme mít klid, abychom mohli vše vyhodnotit.“

„Není jediné kritérium sehnat trenéra, který bude vyhovovat finančním požadavkům. Chceme trenéra, který nám pomůže k úspěchu v kvalifikaci a také s dalším výhledem na mistrovství Evropy. Je to komplexní hledání, aby vše zapadlo do sebe a splnilo naše očekávání,“ pokračoval dále Trunda.

Ten také prozradil, že možností, jak postupovat po vyhazovu Ivana Haška bylo víc. Nakonec vyhrála varianta dočasného kouče zosobněné Köstlem. „Zvažovali jsme i další možné varianty, ale tahle se nám jevila jako nejrozumnější,“ řekl dále Trunda.

Dalším tématem úterního zasedání výkonného výboru byl rozpočet asociace na příští kalendářní rok. V případě, že by klapl příchod zahraničního trenéra, bude to znát právě i na rozpočtu. „Rozpočet má různé alternativy. Chceme, aby byl rozpočet bezpečný a aby případné přivedení zahraničního trenéra dávalo i ekonomický smysl,“ zakončil Trunda.

6. listopadu 2025 20:42

Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl

V nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži Lize mistrů byl v úterý dalším soupeřem pražské Slavie jeden z věhlasných soupeřů, konkrétně londýnský Arsenal. S aktuálním lídrem anglické Premier League sice sympaticky první půlhodinu držela krok, nakonec ale ve 32. minutě inkasovala z penalty, kterou proměnil aktivní Saka. Hřebíčkem do rakve slávistických nadějí na nějaký senzačnější výsledek byl vstup do druhé půle, kdy celkem záhy dostala druhou branku. V 68. minutě pak třetí brankou i díky chybě gólmana Markoviče Arsenal potvrdil, kde se oproti Slavii nachází. Pražanům neumožnili sudí ani kopat penaltu, aby z ní tak mohli alespoň snížit.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že pro zbytek kvalifikace na MS 2026 svěří českou fotbalovou reprezentaci dosavadnímu asistentovi Jaroslavu Köstlovi. Jak známo, po nevýrazných výkonech a výsledcích posledních zápasů a především pak po poslední prohře na Faerských ostrovech (1:2) u mužstva skončil hlavní kouč Ivan Hašek a společně s ním i další z asistentů Jaroslav Veselý. Na Strahově nyní počítají s variantou, že po tomto kvalifikačním cyklu budou chtít přivést do Česka zahraničního trenéra. Mezi možnými kandidáty by mělo být i velké jméno v podobě Němce Jürgena Klinsmanna.

Pavel Nedvěd

Zdroj: Libor Novák

