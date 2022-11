Šampionát v Kataru je přelomový, lidskoprávním organizacím ale přidělává vrásky

V první řadě se pojďme podívat na technologické novinky, které tento šampionát přinese. Samozřejmě ani tady nebude chybět již známý a především u nás v poslední době hojně diskutovaný videosystém VAR. Ten bude mít v rámci celého šampionátu k dispozici až 42 kamer, přičemž všechny záběry budou putovat do centra VAR v Dauhá pomocí optických kabelů. Ty sem budou vést signál ze všech osmi stadionů a následně bude odeslané záběry kontrolovat hned sedmičlenný tým (videoasistent rozhodčího, jeho tři asistenti a tři operátoři).

Kromě této již zavedené technologie budou mít hlavní rozhodčí k dispozici hodinky upozorňující na to, zda balon přešel celým objemem za brankovou čáru, přičemž tentokrát nebude tato technologie využívat data z oficiálního čipu FIFA umístěného v míči. Kde ale bude tento čip rozhodně využíván, tak to ve zbrusu nové technologii poloautomatického rozeznávání ofsajdu. Ta bude mít pro změnu k dispozici 12 kamer, díky kterým budou jednotliví hráči až padesátkrát za vteřinu snímáni zásluhou 29 senzorů na těle každého z nich. Když se k tomu přidá již zmiňovaný čip v míči, výsledkem bude co nejpřesnější zjištění toho, zda byl ofsajd nebo ne, přičemž tento výsledek bude k vidění ve 3D formátu. Konečný verdikt by měl padnout do 70 vteřin od okamžiku.

Novinkou patřící rozhodně do 21. století je fakt, že v listině rozhodčích nominovaných na tento šampionát jsou i ženy. Stéphanie Frappartová z Francie, Salima Mukansangaová ze Rwandy a Jošimi Jamašitaová z Japonska jako hlavní a Brazilka Neuza Backová, Mexičanka Karen Díazová Medinaová a Američanka Kathryn Nesbittov jako čárové rozhodčí. "Dáváme jasně najevo, že je pro nás důležitá kvalita a ne pohlaví. Doufám, že v budoucnu bude výběr elitních ženských rozhodčích pro důležité mužské soutěže vnímán jako něco normálního, nikoli jako senzace," uvedl k tomuto kroku ze strany FIFA šéf komise rozhodčích této organizace Pierluigi Collina.

Nejvýraznější postavou mezi ženskými rozhodčími je Francouzka Stéphanie Frappartová, která už má za sebou odříděno několik zápasů kvalifikace i ve skupinách Ligy mistrů. Pískala finále ženského mistrovství Evropy v roce 2019, stejně tak už má za sebou i finále mužského Francouzského poháru. Není proto divu, že je vnímána jako nejlepší ženská rozhodčí na světě, alespoň podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků.

FIFA byla v minulých letech kritizována za nevyrovnanost výkonů rozhodčích z různých kontinentů světa. Proto se v posledních letech zaměřila na to, aby rozhodčí z každého kontinentu měli stejnou přípravu. "Díky inovativnímu programu sledování a podpory mohou být všichni rozhodčí pod dohledem instruktorů rozhodčích FIFA ještě těsněji a intenzivněji než v předchozích letech. Příprava se zaměřuje na ochranu hráčů a obrazu hry, konzistenci, jednotnost, čtení hry z technické a taktické perspektivy a porozumění různým mentalitám hráčů a týmů,“ uvedl k tomu Massimo Busacca, ředitel rozhodčích FIFA.

Umístění šampionátu do Kataru je pro mnohé facka lidským právům. Poukazuje se na dělníky i LGBT komunitu

Už v momentě, kdy bylo oznámeno, že se toto mistrovství bude konat v Kataru, vyvolávalo tento výběr řadu otázek a kontroverzí. Od začátku se spekulovalo o tom, že Katar získal pořadatelství mistrovství pomocí korupce. Není to ale jediný problém, který se vznáší nad tímto turnajem.

Mnohé se napsalo o dělnících pracujících na výstavbě stadionů a jejich pracovních podmínkách. Statistiky katarské vlády hovoří o více než 17 000 migrantů, kteří od roku 2010 zemřeli, přičemž jen méně než polovina z nich pracovala ve stavebnictví. Katarské úřady však mají za to, že na základě pracovních úrazů zemřeli pouze tři lidé, s čímž souhlasí i FIFA. Přitom britský deník The Guardian píše až o 6500 mrtvých kvůli pracovním úrazům. "Není pravda, že by během příprav zahynulo 6500 dělníků. Zahynuli tři. Je to pořád vysoké číslo, ale je to velký rozdíl. Pracovní podmínky jsou podobné jako v Evropě," nechal se slyšet před časem šéf FIFA Gianni Infantino.

Nouze v Kataru není ani o rasismus a homofobii. Bylo totiž pravidlem, že arabsky mluvící dělník dostával více zaplaceno, než ti ostatní. A své místo na slunci tu nemají ani členové LGBTQ komunity, kteří jsou v této zemi zpravidla zavíráni pro svoji orientaci. Navzdory tomu všemu se ale generálmajor Abdalazíz Abdalláh Ansarí nechal slyšet, že členové LGTQ komunity z cizích zemí budou v Kataru během světového šampionátu vítáni, nestojí však o žádnou jejich propagaci. "Pokud někdo bude mít duhovou vlajku a já mu ji vezmu, nebude to kvůli tomu, že mu ji chci vzít, abych ho urazil, ale abych ho ochránil. Protože pokud to neudělám, někdo by ho mohl napadnout. Nemůžu ručit za chování ostatních lidí. Rezervujte si společný pokoj, spěte společně – to nás nezajímá. My jsme tu kvůli tomu, abychom řídili turnaj. Nemůžeme tu měnit zákony, nemůžeme na 28 dnů šampionátu změnit náboženství," řekl Ansarí konkrétně.

Nejedna účastnická reprezentace už uvedla, že se nehodlá smířit s tím, jaké jsou v Kataru podmínky a že tak bude proti utlačování lidských práv ze strany hostitelské země nejrůznějšími způsoby protestovat a poukazovat na ně. FIFA apeluje, aby se účastníci šampionátu soustředili především na fotbal. "Prosím, soustřeďme se teď na fotbal! Víme, že fotbal nežije ve vakuu. Stejně tak si uvědomujeme, že po celém světě existuje mnoho výzev a obtíží politického charakteru. Nedovolte ale prosím, aby byl fotbal zatahován do každé ideologické či politické bitvy, která existuje. Žádný z lidí, kultury nebo národa není 'lepší' než kdokoli jiný. Tato zásada je základním kamenem vzájemné úcty a nediskriminace. A to je také jedna ze základních hodnot fotbalu. Tak si to, prosím, všichni zapamatujme a nechme fotbal, aby byl ve středu dění," uvedli ve společném prohlášení před šampionátem Gianni Infantino a generální tajemnice Fatma Samourová.

Jak to tak tedy poslední dobou bývá pravidlem, i tentokrát jde ruku v ruce sport a politika. Věřme ale, že následující měsíc bude ve znamení příběhů, které fotbal prostřednictvím světového šampionátu přináší vždy a že snad tak tento turnaj pomůže ke zlepšení života v Kataru nenásilnou formou.