UEFA si bude volit v roce 2027 nového prezidenta. Čeferin totiž oznámil, že za tři roky skončí

Toto své rozhodnutí učinil jen krátce poté, co členové UEFA v drtivé většině schválili úpravu stanov, které umožňují Čeferinovi kandidovat na předsedu UEFA i pro období 2027 až 2031. Nakonec této možnosti tak šestapadesátiletý Slovinec nevyužije.

"Už před šesti měsíci jsem se rozhodl, že v roce 2027 nebudu znovu kandidovat. Po nějakém čase potřebuje každá organizace čerstvou krev, ale hlavní důvod je, že už jsem pryč od rodiny sedm let a budu další tři roky. Také jsem unavený z koronavirového období, ze dvou válek, z nesmyslných projektů typu takzvané Superligy," nechal se slyšet konkrétně Čeferin.

Proč by mohl Čeferin zůstat šéfem evropského fotbalu až do roku 2031, přestože se v jeho čele poprvé objevil už v roce 2016 a mandát prezidenta UEFA je dvanáctiletý? První jeho tři roky ve funkci (2016-2019) by se mu totiž nepočítaly a to proto, že tehdy byl vlastně do funkce předsedy UEFA automaticky posunut poté, co byl suspendován jeho předchůdce Michel Platini. Až pro období 2019-2023 byl ve funkci potvrzen takzvanou aklamací.

"Má rodina to věděla první a potom jsem to řekl některým svým přátelům a kolegům. Nechtěl jsem ovlivňovat kongres. Chtěl jsem, aby se rozhodli, aniž by věděli to, co vám říkám," prozradil dále o svém rozhodnutí Čeferin.

Ne každý souhlasil s možným prodloužením Čeferinova funkčního období až do roku 2031. Už ke konci ledna na protest proti tomuto rozhodnutí totiž na svou funkci ředitele rozvoje fotbalu UEFA rezignoval Zvonimir Boban. Vedení UEFA odůvodnilo potřebu změnit stanovy vyhověním švýcarskému právu vzhledem k tomu, že UEFA sídlí v Nyonu.

Proti tomu, aby hlasování o úpravě prezidentského mandátu bylo součástí hlasování o ostatních změnách stanov, byla Anglie. Se svou snahou ale nakonec neuspěla, jelikož se k ní přidaly pouze Norsko a Island.