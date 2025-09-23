Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné

Podle Australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA) je užívání paracetamolu během těhotenství bezpečné. TGA potvrdila stávající lékařské směrnice, které ho klasifikují jako lék kategorie A, což znamená, že je široce používán těhotnými ženami bez zvýšeného rizika vrozených vad nebo poškození plodu.
Americký prezident Donald Trump přesto vyzval těhotné ženy, aby se paracetamolu vyhýbaly, s odvoláním na možnou souvislost s autismem, což je tvrzení, které je v rozporu s vědeckými důkazy.
Vědci poukazují na to, že neléčená horečka v raném těhotenství je spojena s rizikem potratu a vrozených vad, jako jsou rozštěp páteře, rty a patra nebo srdeční vady. Také infekce během těhotenství jsou dávány do souvislosti s vyšším rizikem autismu. Proto je důležité horečku snižovat, a to i za pomoci paracetamolu.
Nedávná studie z Harvardovy univerzity zkoumala souvislost mezi paracetamolem a neurovývojovými poruchami, včetně autismu a ADHD. Z 46 studií, které přezkoumali, 27 jich ukázalo souvislost, devět ji nepotvrdilo a čtyři naznačily, že užívání paracetamolu je spojeno s nižším rizikem. Nejvýznamnější studií z jejich přehledu je švédská studie z roku 2024, která zahrnovala téměř 2,5 milionu dětí.
Autoři švédské studie zjistili, že užívání paracetamolu v těhotenství bylo spojeno s mírně zvýšeným rizikem autismu a ADHD. Avšak poté, co analyzovali sourozenecké páry, kde byly zohledněny genetické a environmentální vlivy, které sourozenci sdílí, nenašli žádné důkazy o tom, že by užívání paracetamolu v těhotenství zvyšovalo riziko autismu, ADHD nebo mentálního postižení.
Autoři studie z roku 2024 dospěli k závěru, že asociace nalezené v jiných studiích mohou být přisuzovány „zavádějícím“ faktorům. Tyto faktory mohou zkreslit výsledky výzkumu, což je u studií, které se nezabývají vlivy uvnitř rodin, poměrně běžné.
Přestože se stále neví, co přesně autismus způsobuje, je známo, že vliv na něj mají genetické i negenetické faktory. Mezi ně patří například matčin zdravotní stav, užívání léků, věk rodičů, komplikace během těhotenství, socioekonomický status a mnoho dalších. Je obzvláště obtížné měřit socioekonomické a společenské charakteristiky, a proto se jimi studie často nezabývají.
Autoři článku upozorňují, že paracetamol může být brán jako důsledek spíše než příčina. Často totiž matka užívá paracetamol kvůli základnímu onemocnění, například horečce způsobené infekcí, která může sama o sobě mít vliv na vývoj dítěte.
Závěr je takový, že neexistují jasné důkazy o tom, že by paracetamol měl škodlivé účinky na nenarozené dítě. Tak jako u jiných léků v těhotenství, i paracetamol by se měl užívat v nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. Pokud horečka nebo bolest přetrvávají, je důležité kontaktovat lékaře. Důležité je také vědět, že ibuprofen (Nurofen) by se v těhotenství neměl užívat.
Související
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné
před 1 hodinou
Gaza se proměnila v nejhorší místo na světě, míní lékař. Nemocím hrozí, že za pár dní zkolabují
před 2 hodinami
Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak
před 2 hodinami
Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN
před 4 hodinami
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
včera
Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní
včera
Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci
včera
Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila
Aktualizováno včera
Kimmel se vrátí, míní kolega, jemuž Trump také předpovídá konec
včera
Tragický podzim na železnici. Před 60 lety se v Praze staly dvě vážné nehody
včera
Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude
včera
Spolu spadlo pod 20 procent. Starostové nadále bojují s SPD o třetí místo
včera
Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři
včera
Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje
včera
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
včera
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
včera
Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM
včera
Letiště hlásí po masivním kyberútoku stále problémy. Hackeři napadli odbavovací software
včera
Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne
včera
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.
Zdroj: Libor Novák