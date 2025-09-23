Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné

Libor Novák

23. září 2025 10:43

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Podle Australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA) je užívání paracetamolu během těhotenství bezpečné. TGA potvrdila stávající lékařské směrnice, které ho klasifikují jako lék kategorie A, což znamená, že je široce používán těhotnými ženami bez zvýšeného rizika vrozených vad nebo poškození plodu. 

Americký prezident Donald Trump přesto vyzval těhotné ženy, aby se paracetamolu vyhýbaly, s odvoláním na možnou souvislost s autismem, což je tvrzení, které je v rozporu s vědeckými důkazy.

Vědci poukazují na to, že neléčená horečka v raném těhotenství je spojena s rizikem potratu a vrozených vad, jako jsou rozštěp páteře, rty a patra nebo srdeční vady. Také infekce během těhotenství jsou dávány do souvislosti s vyšším rizikem autismu. Proto je důležité horečku snižovat, a to i za pomoci paracetamolu.

Nedávná studie z Harvardovy univerzity zkoumala souvislost mezi paracetamolem a neurovývojovými poruchami, včetně autismu a ADHD. Z 46 studií, které přezkoumali, 27 jich ukázalo souvislost, devět ji nepotvrdilo a čtyři naznačily, že užívání paracetamolu je spojeno s nižším rizikem. Nejvýznamnější studií z jejich přehledu je švédská studie z roku 2024, která zahrnovala téměř 2,5 milionu dětí.

Autoři švédské studie zjistili, že užívání paracetamolu v těhotenství bylo spojeno s mírně zvýšeným rizikem autismu a ADHD. Avšak poté, co analyzovali sourozenecké páry, kde byly zohledněny genetické a environmentální vlivy, které sourozenci sdílí, nenašli žádné důkazy o tom, že by užívání paracetamolu v těhotenství zvyšovalo riziko autismu, ADHD nebo mentálního postižení.

Autoři studie z roku 2024 dospěli k závěru, že asociace nalezené v jiných studiích mohou být přisuzovány „zavádějícím“ faktorům. Tyto faktory mohou zkreslit výsledky výzkumu, což je u studií, které se nezabývají vlivy uvnitř rodin, poměrně běžné.

Přestože se stále neví, co přesně autismus způsobuje, je známo, že vliv na něj mají genetické i negenetické faktory. Mezi ně patří například matčin zdravotní stav, užívání léků, věk rodičů, komplikace během těhotenství, socioekonomický status a mnoho dalších. Je obzvláště obtížné měřit socioekonomické a společenské charakteristiky, a proto se jimi studie často nezabývají.

Autoři článku upozorňují, že paracetamol může být brán jako důsledek spíše než příčina. Často totiž matka užívá paracetamol kvůli základnímu onemocnění, například horečce způsobené infekcí, která může sama o sobě mít vliv na vývoj dítěte.

Závěr je takový, že neexistují jasné důkazy o tom, že by paracetamol měl škodlivé účinky na nenarozené dítě. Tak jako u jiných léků v těhotenství, i paracetamol by se měl užívat v nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. Pokud horečka nebo bolest přetrvávají, je důležité kontaktovat lékaře. Důležité je také vědět, že ibuprofen (Nurofen) by se v těhotenství neměl užívat.

Vědci léky

Zdroj: Libor Novák

