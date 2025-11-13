Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán

Libor Novák

13. listopadu 2025 18:19

Vepři
Vepři Foto: Pixabay

Lékaři z Newyorské univerzity (NYU) oznámili, že díky dvěma novým studiím jsou výrazně blíže k tomu, aby transplantace ledvin od jiných druhů, takzvaná xenotransplantace, byla v blízké budoucnosti reálnou možností. Nedostatek orgánů je kritický: jen ve Spojených státech čeká na ledvinu přes 90 000 lidí a denně jich zemře asi 11.

V současné době může dialýza udržet lidi s konečným selháním ledvin naživu, ale průměrně to bývá jen asi pět let. Nové studie, zveřejněné ve čtvrtek v časopise Nature, přinášejí zásadní informace o tom, jak zabránit odmítnutí prasečí ledviny lidským tělem. Vědci věří, že učinili průlom v pochopení imunitní reakce na tento typ transplantace.

Největší překážkou v xenotransplantaci je tendence lidského imunitního systému odmítnout cizí orgán. Imunitní systém nedokáže rozlišit mezi nebezpečným virem a prospěšným dárcovským orgánem a zahájí útok.

Lékaři z NYU transplantovali orgán geneticky upraveného prasete do těla Maurice Millera, 57letého muže, který zemřel na nádor na mozku v červenci 2023. Miller si přál darovat orgány, ale kvůli rakovině nemohl. Jeho rodina proto souhlasila s darováním celého těla pro výzkum. Tělo bylo udržováno na ventilátoru v intenzivní péči po dobu dvou měsíců. Během té doby byly pravidelně prováděny biopsie ledviny a monitorována krev.

Během experimentu tělo pana Millera dvakrát zkusilo prasečí ledvinu odmítnout. Nicméně, poprvé v historii xenotransplantací se podařilo reakci úspěšně zvládnout pomocí dostupných léků proti odmítnutí, a orgán dál fungoval. Experiment byl ukončen po 61 dnech.

Doktor Robert Montgomery, hlavní autor studie a šéf Transplantologického institutu NYU Langone, uvedl, že tato práce pomůže lékařům lépe pochopit, jaké imunosupresivní léky budou nejlépe fungovat u lidí, kteří dostanou prasečí orgány. „Ledvina je schopna dělat většinu věcí, které dělá lidská ledvina,“ řekl Montgomery a dodal, že tato nová studie „nás měřitelně přibližuje k bezpečné transplantaci orgánů z prasete na člověka“.

Během epizod odmítnutí byli lékaři schopni vytvořit detailní mapu toho, jak imunitní systém reagoval na prasečí orgán, a identifikovat dráhy, které tělo pro odmítnutí používalo. Podařilo se jim také zmapovat genomiku spojenou s těmito dráhami, což umožnilo sledovat imunitní chování na jedinečně podrobné úrovni.

Studie identifikovala biomarkery v krvi, které by mohly být použity k detekci odmítnutí orgánu mnohem dříve, než dojde k poškození. Ačkoli se jednalo pouze o jednoho člověka, výzkumníci získali finanční prostředky na testování technik imunosuprese na 20 dalších pacientech.

Pokrok v xenotransplantaci je za poslední rok obrovský. Největší zaznamenaný úspěch se týkal pacienta Tima Andrewse z New Hampshire, čtvrté žijící osoby, která dostala ledvinu z geneticky modifikovaného prasete. Andrewsova prasečí ledvina fungovala rekordních 271 dní. Byla sice nakonec odstraněna kvůli poklesu funkce, ale předtím transplantace fungovala tak dobře, že mohl chodit na dlouhé procházky.

Doktorka Minnie Sarwal, odbornice na transplantace, potvrdila, že 61 dní stabilní funkce je nový důkaz koncepce, který potvrzuje, že geneticky upravené prasečí ledviny dokáží udržet fyziologickou funkci v lidském oběhu. Montgomery je přesvědčen, že xenotransplantace se neustále zlepšuje a všechny komplikace jsou řešitelné.

