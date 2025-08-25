Konec celosvětového nedostatku orgánů je na dosah ruky? Vědci hlásí výrazný pokrok v xenotransplantaci

Libor Novák

25. srpna 2025 19:53

Vepři
Vepři Foto: Pixabay

Lékaři poprvé transplantovali plíci geneticky upraveného prasete do lidského těla. Orgán fungoval po dobu devíti dní u příjemce s diagnostikovanou mozkovou smrtí. Tento úspěch představuje další krok v oblasti xenotransplantace, tedy techniky, která by mohla pomoci vyřešit celosvětový nedostatek orgánů.

Navzdory tomuto pokroku odborníci zdůrazňují, že k rutinnímu používání prasečích plic u pacientů je ještě dlouhá cesta. Podle Justina Chana, chirurga z NYU Langone Transplant Institute, jde o „nadějnou a slibnou práci“, avšak upozornil, že se jednalo pouze o jednoho pacienta a o „podmíněný úspěch“, protože transplantované plíce nedokázaly pacienta nezávisle udržet při životě.

Andrew Fisher, profesor respirační medicíny na Newcastleské univerzitě, souhlasí, že se jedná o důležitý, ale postupný krok vpřed. Říká, že bude potřeba ještě mnoho práce a rozhodně nejsme na prahu éry xenotransplantací plic.

Xenotransplantace, která zahrnuje transplantaci orgánů ze zvířat, se v posledních letech stala velmi žhavým tématem. Již dříve byly úspěšně transplantovány srdce, ledviny a játra. Orgány prasat jsou geneticky upraveny, aby se minimalizovalo riziko odmítnutí tělem příjemce. Xenotransplantace plic je však obzvláště obtížná.

Fisher vysvětlil, že plíce neustále přicházejí do kontaktu s vnějším prostředím, což je činí náchylnými k útokům znečištění a infekcí. Imunitní systém v plicích je velmi citlivý a aktivní, což klade velké nároky na transplantaci orgánů, kde je žádoucí, aby imunitní systém nebyl tak aktivní.

Tým vědců z Číny implantoval levou plíci z geneticky upraveného čínského prasete do 39letého muže s mozkovou smrtí. Plíce fungovaly 216 hodin a nevyvolaly hyperakutní imunitní reakci. Po 24 hodinách se však v plíci objevila tekutina a poškození. Orgán byl také napadán protilátkami, což vedlo k dalšímu poškození. Je však možné, že dopad poškození byl podceněn, protože příjemce měl stále svou druhou plíci, která poškození kompenzovala.

Podle profesora Petera Frienda z Oxfordské univerzity mohlo být poškození orgánu způsobeno i samotnou mozkovou smrtí. Dle vědců, kteří se na výzkumu podíleli, je třeba ještě zdokonalit metody, jako jsou imunosupresivní režimy, genetické modifikace a strategie pro uchovávání orgánů.

Peter Friend dodává, že se zkoumají i jiné přístupy, které by mohly zvýšit dostupnost orgánů, včetně přestavby dárcovských orgánů pomocí kmenových buněk. Některé výzkumné skupiny také zkoumají možnost pěstování polidštěných orgánů uvnitř prasat a ovcí.

Ačkoli má xenotransplantace plic velký potenciál, další slibnou cestou je úprava lidských dárcovských plic, které se v současné době považují za nevhodné k transplantaci, aby je bylo možné použít. Fisher věří, že by to mohlo mít velký přínos pro transplantace během několika let. 

14. srpna 2025 20:51

Vědci hlásí revoluční objev: S pomocí AI vyvinuli antibiotika proti superbakteriím

Související

Více souvisejících

Vědci Vepři

Aktuálně se děje

před 50 minutami

François Bayrou

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.

před 5 hodinami

Charkov po raketovém ostřelování

Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům

Z pohledu vojenského stratéga je jasné, že Charkov, dříve centrum vojenské výroby a akademického života, se proměnil ve válkou zasažené město, kde je válka neustále přítomná a cítit ji na každém kroku. Na rozdíl od relativně bezpečné a bohaté metropole Kyjeva, východoukrajinská města a samotný Charkov ztratily velkou část své populace.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Gaza

Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC

Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.

před 7 hodinami

USS Truxtun (DDG-103)

Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce

Boj proti drogovým organizacím v Latinské Americe dostává nový rozměr. Začátkem srpna americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které otevírá cestu k použití americké armády proti konkrétním latinskoamerickým zločineckým skupinám. Tento krok se rychle proměnil v realitu, když Spojené státy vyslaly tři torpédoborce s řízenými střelami do vod u pobřeží Venezuely. Jejich úkolem je zastavovat lodě s drogami.

před 8 hodinami

Armáda Velké Británie

Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?

Jedním z klíčových bodů pro budoucí mírovou dohodu na Ukrajině jsou takzvané bezpečnostní záruky. Tyto garance by měly mít podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO je považován za útok na celou Alianci. Podle italské premiérky Giorgie Meloniové by se mohlo jednat o „model článku 5“, který by Ukrajině zajistil obranu v případě budoucí ruské agrese.

před 9 hodinami

Ilustrační foto

"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné

Indie bude i nadále nakupovat ropu od kohokoli, kdo jí nabídne „nejlepší podmínky“. Uvedl to indický velvyslanec v Rusku Vinay Kumar s tím, že priorita jeho země je ochrana zájmů 1,4 miliardy obyvatel. Toto prohlášení přišlo jen několik dní předtím, než má americký prezident Donald Trump uvalit 50% cla na Indii, včetně 25% penalizace za nákup ruské ropy a zbraní.

před 10 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu

Kuba se v posledním roce potýká s velkým ekonomickým a energetickým kolapsem. Zemi trápí dlouhé, až 20hodinové výpadky proudu, ale také nedostatek pitné vody a přetékající ulice plné odpadků, které nikdo nesváží. Podle oficiálních údajů se ekonomika propadla o 1,1 % v roce 2024 a podle latinskoamerické Komise OSN pro ekonomiku se letos propadne dokonce o 1,5 %.

před 11 hodinami

Wagnerovci

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.

před 12 hodinami

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

před 15 hodinami

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno včera

včera

Woody Allen

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

včera

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

včera

Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly

Hraniční kontroly kvůli omezení nelegální migrace již stály Německo přes 80 milionů eur. Informovala o tom německá mediální skupina Funke na základě údajů německého ministerstva vnitra.

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy