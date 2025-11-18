Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek

Libor Novák

18. listopadu 2025 14:14

Klíčovou součást obvykle skryté infrastruktury internetu, americkou společnost Cloudflare, postihl v úterý celosvětový výpadek. Problém, jehož příčina zůstává zatím neidentifikovaná, podle webu The Guardian způsobil, že se uživatelům na milionech webových stránek začaly objevovat chybové zprávy. Cloudflare poskytuje služby včetně obrany webů proti zákeřným útokům a akcelerace výkonu.

Kvůli potížím americké firmy se uživatelé nemohli dostat k webům některých zákazníků. Podle služby Downdetector zaznamenaly zvýšené problémy také platformy jako X a Open AI. Ani někteří vlastníci stránek navíc neměli přístup ke svým ovládacím panelům výkonu.

Společnost Cloudflare kolem 13:21 GMT oznámila, že zaznamenává obnovu služeb, ale zákazníci mohou i nadále pozorovat vyšší než normální míru chybovosti, jelikož sanační práce pokračují.

Mluvčí Cloudflare uvedl, že zaznamenali prudký nárůst neobvyklého provozu směřujícího na jednu ze služeb společnosti. K nárůstu došlo kolem 11:20 dopoledne. Tato situace následně způsobila chyby v části provozu procházejícího sítí Cloudflare. I když většina provozu u většiny služeb fungovala normálně, došlo k zvýšenému výskytu chyb u mnoha služeb Cloudflare.

Společnost zatím nezná příčinu tohoto neobvyklého nárůstu provozu. Podle mluvčího se inženýři zaměřují na zajištění bezchybného provozu a teprve poté se budou věnovat vyšetřování příčiny anomálie.

V souvislosti s řešením problému společnost deaktivovala šifrovací službu WARP v Londýně, což znamenalo, že uživatelé v této oblasti se nemohli přes tuto službu připojit k internetu. V době incidentu měli inženýři Cloudflare naplánovanou údržbu datových center v Tahiti, Los Angeles, Atlantě a Santiagu v Chile, ale není zatím jasné, zda tyto aktivity s výpadkem souvisely.

Cloudflare je popisován jako „největší společnost, o které jste nikdy neslyšeli“, a plní roli „strážce“ internetu. Profesor Alan Woodward ze Surreyskeho centra pro kybernetickou bezpečnost vysvětlil, že její funkce zahrnuje monitorování provozu s cílem bránit weby proti DDoS útokům, při kterých se útočníci snaží weby zahltit požadavky. Zároveň kontroluje, zda jsou uživatelé skutečně lidé.

Problémy u Cloudflare přicházejí necelý měsíc po výpadku služby Amazon Web Services (AWS), který způsobil nedostupnost tisíců stránek. Woodward k tomu podotkl, že vidíme, jak málo takových společností tvoří infrastrukturu internetu, a když jedna z nich selže, je to hned velmi zřejmé. Ačkoli příčina výpadku není dosud jasná, Woodward považuje za nepravděpodobné, že by šlo o kybernetický útok, protože služba takového rozsahu by neměla mít jeden jediný bod selhání.

internet

Další zprávy