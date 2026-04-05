Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.
Jedna z nejvýznamnějších fotografií zachycuje část měsíční pánve Orientale. Podle americké agentury NASA jde o historický moment, neboť tuto oblast dosud spatřily pouze objektivy robotických sond, nikoliv lidské oči. Tento stíny zahalený kráter o šířce zhruba 965 kilometrů představuje klíčovou přechodovou zónu mezi přivrácenou a odvrácenou stranou Měsíce, což z něj činí objekt mimořádného vědeckého zájmu.
Zatímco v prvních dnech mise se kamery uvnitř kapsle Orion soustředily především na zářící podívanou v podobě vzdalující se Země, s postupujícím časem se pozornost astronautů i objektivů stočila směrem k Měsíci. Tato stříbřitá koule se v oknech lodi s každou hodinou zvětšuje. Posádka potvrdila, že vizuální proměna cíle jejich cesty je fascinující a dodává celému dobrodružství na intenzitě.
Podle aktuálních informací z NASA probíhá let přesně podle plánu a očekávaný historický průlet kolem Měsíce se uskuteční v pondělí. Astronauti jsou v dobré kondici a pravidelně se objevují v živých vstupech během nepřetržitého vysílání mise. Tyto přenosy umožňují lidem na celém světě sledovat autentické momenty z paluby, včetně běžných činností, které posádka v mikrogravitaci vykonává.
Nové snímky pořízené v sobotu 4. dubna zachycují například astronautku Christinu Kochovou, jak hledí z okna Orionu na naši planetu. Další zajímavá fotografie ukazuje vnitřek lodi v tlumeném, nazelenalém osvětlení. Většina světel v kabině byla vypnuta, aby se zabránilo odleskům na sklech, což umožnilo kanadskému astronautovi Jeremymu Hansenovi nerušeně pozorovat hvězdnou oblohu a blížící se lunární povrch.
Kromě pohledů z oken využívá mise také kamery umístěné na koncích křídel se solárními panely lodi Orion. Tyto kamery, které se osvědčily již během nepilotované mise Artemis I v roce 2022, slouží k pravidelným externím kontrolám stavu plavidla. Zároveň však poskytují ideální úhel pro pořizování vesmírných „selfie“, na kterých je vidět část modulu v kontrastu s černotou vesmíru nebo srpkem Země v pozadí.
Pohledy na Zemi z paluby Artemis II jsou pro lidstvo zcela nové. Podobnou perspektivu naší planety jako vesmírného tělesa neměly lidské oči možnost spatřit od dob programu Apollo, kdy astronauti naposledy opustili oběžnou dráhu Země. Třetí den mise například zachytil Zemi jako zářící srpek, což vyvolalo úžas u odborníků i laické veřejnosti.
Celá mise Artemis II směřuje k pondělnímu vrcholu, kdy se Orion k Měsíci přiblíží na nejkratší vzdálenost. Astronauti se tak stanou prvními lidmi v tomto století, kteří překonají tak obrovskou vzdálenost od domova. Každá nová fotografie, kterou na Zemi pošlou, slouží jako důkaz technologického pokroku a neustálé touhy lidstva objevovat neznámé kouty naší sluneční soustavy.
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák