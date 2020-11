Australští vědci se obávají o budoucnost ptakopyska, má být zařazen mezi ohrožené druhy

Nejvíc jeho prostředí ohrožují klimatické změny či nadměrné čerpání vody z řek. Vědci proto navrhují, aby byl ptakopysk zařazen mezi ohrožené druhy.

Ptakopysk tráví značnou část svého života ve vodě a pokles úrovně toků pro něj představuje velké ohrožení. "Pokud se kvalita řek kvůli suchu a hrázím sníží, tak existuje reálné riziko, že populace ptakopysků z některých toků zmizí a již se nevrátí," uvedl badatel z univerzity Nového Jižního Walesu Richard Kingsford.

Protecting the platypus — one of the world’s most iconic animals — and the rivers it relies on must be a national priority, conservation experts say as a new assessment finds it should be listed as a threatened species.



More: https://t.co/3kdui9xjs3

📷 : Stuart Cohen pic.twitter.com/eCy6ensdL5