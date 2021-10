Člověk má vliv na změnu klimatu, tvrdí 99,9 procent vědců

Předchozí obdobný výzkum z roku 2013 uváděl, že na změnách klimatu způsobených člověkem panuje mezi odbornou veřejností 97procentní shoda. Tento výzkum byl vypracován na základě studií z let 1991 až 2012.

Nový výzkum se zaměřil na odborné recenzované publikace, které byly zveřejněny od roku 2012 do listopadu 2020. Analýza přitom proběhla ve dvou etapách. V první se badatelé zaměřili na 3000 náhodně vybraných studií o klimatu. Mezi nimi našli jen čtyři publikace, které byly skeptické k tezi, že člověk zapříčinil klimatickou krizi.

V druhé fázi pak hledali v databázi obsahující 88.125 studií spojení, která obvykle používají klimatičtí skeptici, jako "přirozené cykly" nebo "kosmické záření". Tímto způsobem se dostali k 28 článkům, které pochybovaly o vlivu člověka na klimatické změny. Všech 28 těchto publikací ale bylo zveřejněno v méně renomovaných časopisech.

"Je to opravdu uzavřený případ. Ve vědecké komunitě není žádný významný odborník, který by pochyboval o klimatických změnách způsobených člověkem," zdůraznil podle deníku The Guardian hlavní autor studie a hostující vědecký pracovník na americké Cornellově univerzitě Mark Lynas.