Jak šíří covid děti a dospělí? Rozsáhlá studie vyvrátila některé mýty

Jihokorejský výzkum probíhal od 20. ledna do 27. března a během této doby tým lékaře Young Joon Parka z korejského centra pro kontrolu a prevenci nemocí trasoval 5 706 pozitivních pacientů na covid-19. Více než pět tisíc lidí se dostalo do kontaktu s 59 073 lidmi, kteří byli následně testováni.

Podle předpokladu se jednalo převážně o členy rodiny nakaženého nebo osoby, které s ním sdílely stejnou domácnost. Infekce se přenesla na 11,8 % lidí z domácnosti a 1,9 % mimo domácnost. „Vyšší detekce v domácnostech a detekce mimo by mohla částečně odrážet přenos během sociálního distancování, kdy rodinní příslušníci většinou zůstali doma, s výjimkou plnění základních úkolů,“ vysvětlují vědci ve své studii.

Výsledky výzkumu ukázaly, že když byli pozitivní pacienti na covid-19 rozděleni podle věku, domácnosti s dětmi od 10 do 19 let měli vyšší míru infekčnosti. Podle výzkumu děti do devíti let přenášejí mnohem méně viru. Nákaza se projevila pouze u 5,3 % členů domácnosti.

„Obávám se, že existoval pocit, že děti se nemohou nakazit nebo neinfikují stejným způsobem jako dospělí,“ řekl výzkumník infekčních chorob Michael Osterhol. Podle jeho slov je důležité tento fakt přijmout a zahrnout do dalších plánů.

Podle Science Alert vědci uznali, že studie má několik omezení. Neříká totiž, jak byli lidé infikováni, protože mohli být nákaze vystaveni i mimo domácnost a také opomněla asymptomatické pacienty.