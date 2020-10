Nobelovu cenu dostaly dvě biochemičky, podílely se na vývoji "molekulárních nůžek"

Charpentierová a Doudnaová se podílely na vývoji takzvaných molekulárních nůžek CRISPR-Cas9, s jejichž pomocí mohou vědci s vysokou přesností změnit DNA živočichů, rostlin a mikroorganismů.

In their natural form, the CRISPR/Cas9 genetic scissors recognise DNA from viruses, but Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna – awarded this year’s #NobelPrize in Chemistry – proved that they could be controlled so that they can cut any DNA molecule at a predetermined site. pic.twitter.com/zlOfyENt8V